Бабье лето на пороге: названа дата прихода тепла в Уфу

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Сегодня, 31 августа, температура воздуха достигнет +14 градусов, с небольшим дождем и ветром со скоростью до 10 метров в секунду.
Завтра, 1 сентября, ожидается дальнейшее потепление до +17 градусов, с небольшим дождем и скоростью ветра до 4 метров в секунду.
В субботу, 2 сентября, температура поднимется до +21 градуса. Также прогнозируется небольшой дождь и ветер со скоростью 3 метров в секунду. Вероятно, именно с этого дня в Уфу придет бабье лето.
С 3 по 5 сентября ожидается стабильная температура в районе +20-21 градуса без осадков и сильного ветра.
6 сентября температура поднимется до +24 градусов, а 7 сентября даже до +27 градусов. В эти два дня скорость ветра будет низкой — от 1 до 5 метров в секунду, а дожди не ожидаются.