mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Бабье лето на пороге: названа дата прихода тепла в Уфу

Бабье лето на пороге: названа дата прихода тепла в Уфу

31 августа 2023, 05:00
Фото: 1MI
Когда придет долгожданная пора в республику, сообщает «Гисметео»

Сегодня, 31 августа, температура воздуха достигнет +14 градусов, с небольшим дождем и ветром со скоростью до 10 метров в секунду.

Завтра, 1 сентября, ожидается дальнейшее потепление до +17 градусов, с небольшим дождем и скоростью ветра до 4 метров в секунду.

В субботу, 2 сентября, температура поднимется до +21 градуса. Также прогнозируется небольшой дождь и ветер со скоростью 3 метров в секунду. Вероятно, именно с этого дня в Уфу придет бабье лето.

С 3 по 5 сентября ожидается стабильная температура в районе +20-21 градуса без осадков и сильного ветра.

6 сентября температура поднимется до +24 градусов, а 7 сентября даже до +27 градусов. В эти два дня скорость ветра будет низкой — от 1 до 5 метров в секунду, а дожди не ожидаются.

#Общество#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Режим ЧС ввели в одном из районов Башкирии после взрыва
Сегодня, 08:24
От простоты до креатива: изучили, сколько стоит букет цветов к 1 сентября в Уфе
Сегодня, 04:24
Где перекроют дороги 1 сентября в Уфе
Сегодня, 07:18
На территории Башкирии запретят продажу алкоголя
Сегодня, 06:59
В Уфе начинает работу каршеринг Cars7
Сегодня, 03:59