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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Жители Башкирии в ночь на 31 августа смогут увидеть «голубую» Луну

Жители Башкирии в ночь на 31 августа смогут увидеть «голубую» Луну

30 августа 2023, 12:23
Фото: 1MI
Случается это несколько раз в столетие.

Жители Башкирии в ночь с 30 на 31 августа смогут наблюдать за восхождением голубой Луны. Как объяснили в Уфимском планетарии, название никак не связано с самим цветом Луны — он будет обычным.

«Голубой» Луну прозвали из-за уникальности события, так как в ночь с 30 на 31 августа полнолуние совпадет с перигеем [ближайшая к Земле точка околоземной орбиты небесного тела — прим. ред.], что случается несколько раз в столетие. Так, естественный спутник Земли будет находиться на ближайшем расстоянии от планеты и будет выглядеть ярче и больше, чем обычно.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Космос#Луна#Небесное тело#Космическое явление
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