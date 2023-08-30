Жители Башкирии в ночь на 31 августа смогут увидеть «голубую» Луну

«Голубой» Луну прозвали из-за уникальности события, так как в ночь с 30 на 31 августа полнолуние совпадет с перигеем [ближайшая к Земле точка околоземной орбиты небесного тела — прим. ред.], что случается несколько раз в столетие. Так, естественный спутник Земли будет находиться на ближайшем расстоянии от планеты и будет выглядеть ярче и больше, чем обычно.