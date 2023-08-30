Массово подают заявления: почему жители Башкирии атаковали МФЦ

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Сообщается, что в последнее время сильно возросло количество обращений граждан в региональные филиалы МФЦ. В частности, в обращениях граждан речь идет об удалении биометрии и отзыве согласия на обработку данных.
Так, с 21 августа в 77 офисах МФЦ было зарегистрировано порядка 13,3 тысяч подобных заявлений. При этом в период с 1 июня по 21 августа таких заявлений было в разы меньше — около 5 тысяч. Отмечается, что наибольшее количество обращений было зарегистрировано в Туймазах, Уфе, Октябрьском, Нефтекамске и Стерлитамаке.
Как пояснили в пресс-службе МФЦ, причиной резко увеличившегося количества обращений является распространившаяся в интернете фейковая информация, согласно которой с заявлением об удалении биометрии из единой базы можно будет обратиться исключительно до 31 августа. Наряду с этим в фейке также содержалась информация о том, что в дальнейшем сбор биометрии якобы может привести к чипированию.
Аналогичная ситуация складывается и в других российских регионах. Несмотря на большое количество заявлений, сами заявители не могут по существу ответить на вопрос о том, чего именно они боятся. Более того, часто обращения об удалении биометрических данных подают граждане, чьих данных изначально нет в базе. В это время в МФЦ не подтверждают сообщение об ограничении сроков удалении биометрии.