Массово подают заявления: почему жители Башкирии атаковали МФЦ

Аналогичная ситуация складывается и в других российских регионах. Несмотря на большое количество заявлений, сами заявители не могут по существу ответить на вопрос о том, чего именно они боятся. Более того, часто обращения об удалении биометрических данных подают граждане, чьих данных изначально нет в базе. В это время в МФЦ не подтверждают сообщение об ограничении сроков удалении биометрии.