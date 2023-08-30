Водителей Башкирии предупредили о взрывах на трассе М-5

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Это касается участка дороги Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, где в настоящее время проводится реконструкция. В связи с этим, с 9:00 до 14:00 будет ограничено движение.
Конкретно закрывается участок дороги от 1565 километра до 1576 километра в Ашинском районе Челябинской области.
«Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — сообщили в Минтрансе РБ.
Ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг, вплоть до 1 октября 2023 года.