Власти раскрыли дату, когда могут дать отопление по всей Уфе

При этом на отдельных участках завершение работ в соответствии с графиком запланировано в ноябре, однако, как заявляют городские власти, это не скажется на подаче тепла в жилища уфимцев. Для этого были смонтированы обводные байпасные линии, по которым тепло будет поступать в дома. По завершении работ линии будут демонтированы.