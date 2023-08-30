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Отопление по всей Уфе могут дать уже 15 сентября — власти

Власти раскрыли дату, когда могут дать отопление по всей Уфе

30 августа 2023, 06:16
Фото: 1MI

Отопление по всей Уфе могут дать уже 15 сентября — власти

Дату включения теплоснабжения в городе в ходе оперативного совещания в администрации Уфы озвучил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в Уфе в этом году завершат до 15 сентября. По словам Тристана, на данный момент уже отремонтировано более 830 погонных километров тепломагистралей, что составляет порядка 85% от плана. Также на 84% готовы котельные и на 75% — центральные тепловые пункты. Гидравлические испытания также ещё продолжаются.

При этом на отдельных участках завершение работ в соответствии с графиком запланировано в ноябре, однако, как заявляют городские власти, это не скажется на подаче тепла в жилища уфимцев. Для этого были смонтированы обводные байпасные линии, по которым тепло будет поступать в дома. По завершении работ линии будут демонтированы.

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#Уфа#Отопление#ЖКХ#ЖКХ Уфы#Новости Уфы#Теплосети#Теплоснабжение#Азамат Нухов
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