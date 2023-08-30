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Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В Уфе неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне

В Уфе поезда задержали из-за диверсии на железнодорожном перегоне

30 августа 2023, 08:02
Фото: 1MI

В Уфе неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне

Релейный шкаф подожгли прошлой ночью в Калининском районе Уфы, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации тг-канала, признаки вскрытия релейного шкафа около часа ночи якобы обнаружил диспетчер на перегоне Черниковка — Шакша в Калининском районе Уфы. Вскоре туда прибыли сотрудники экстренных служб.

Как утверждает SHOT, в результате действий злоумышленников один из шкафов якобы полностью выгорел, помимо этого неизвестные также попытались вскрыть два других шкафа, но безуспешно — удалось лишь слегка поцарапать их.

После устранения последствий движение поездов возобновилось. Задержка составила около двух часов и коснулась только грузовых составов.

С просьбой прокомментировать данную информацию Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ, где сообщили, что в ведомство подобных сведений не поступало. Также Mkset обратился в пресс-службу РЖД по РБ. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Железно-дорожный вокзал#Железная дорога#Азамат Нухов
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