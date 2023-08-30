В Уфе поезда задержали из-за диверсии на железнодорожном перегоне

С просьбой прокомментировать данную информацию Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ, где сообщили, что в ведомство подобных сведений не поступало. Также Mkset обратился в пресс-службу РЖД по РБ. Мы опубликуем ответ сразу после получения.