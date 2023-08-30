В Уфе поезда задержали из-за диверсии на железнодорожном перегоне

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
По информации тг-канала, признаки вскрытия релейного шкафа около часа ночи якобы обнаружил диспетчер на перегоне Черниковка — Шакша в Калининском районе Уфы. Вскоре туда прибыли сотрудники экстренных служб.
Как утверждает SHOT, в результате действий злоумышленников один из шкафов якобы полностью выгорел, помимо этого неизвестные также попытались вскрыть два других шкафа, но безуспешно — удалось лишь слегка поцарапать их.
После устранения последствий движение поездов возобновилось. Задержка составила около двух часов и коснулась только грузовых составов.
С просьбой прокомментировать данную информацию Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ, где сообщили, что в ведомство подобных сведений не поступало. Также Mkset обратился в пресс-службу РЖД по РБ. Мы опубликуем ответ сразу после получения.