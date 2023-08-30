В Уфе доступна уникальная новинка — гибридный кроссовер Tiggo 8 PROe+!

Posted 30 августа, 09:20
Published 30 августа, 09:20
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Итак, в чем достоинства новой модели? В первую очередь — в мощностных характеристиках. Кроссовер использует три силовых агрегата: два электродвигателя и одну бензиновую турбированную силовую установку на 1,5 л, при этом электромоторы и ДВС могут работать независимо друг от друга. Общая отдача всей установки составляет 235 л. с. Общий крутящий момент, создаваемый всеми двигателями, составляет 510 Нм, а время разгона до 100 км/ч составит всего 7 секунд. Логично, что расход бензина в этой системе крайне мал: всего 1 — 1,3 литра на 100 км пути. Эксперты подчеркивают, что машина стала лучше в движении, чем ее собратья, которые двигаются исключительно на ДВС. Учитывая ее способности великолепно экономить топливо, на такой машине — в отличие от электромобиля — можно спокойно отправляться в путешествие.
Также отметим, что гибридная система способна работать в девяти режимах — в некоторых из них можно использовать технологии рекуперации энергии и подзарядки прямо во время движения. Например, автомобиль может идти полностью на электротяге, может двигаться на одном электромоторе (в то время как второй будет работать как генератор и питаться от ДВС). Конечно, можно запускать все три мотора сразу, можно — исключительно бензиновый двигатель. Выбор режима система управления определяет автоматически по ходу движения. Обычно на низких скоростях задействуются только электромоторы, при резком старте запускаются все три двигателя, а при ускорении на скорости — к электромоторам подключается ДВС. Не последнее достоинство в том, что Tiggo 8 Pro e+ достойно справляется даже с крупными препятствиями на дороге и не боится буераков, что в условиях российских дорог — значительный плюс.
Добавим, что гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ построен на базе уже знакомой бензиновой модели Tiggo 8 Pro/8 Pro Max, и в этом плане автомобиль в хорошем смысле узнаваемый. Во-первых, это яркий дизайн экстерьера в духе последних моделей Chery. Познакомиться с технической начинкой кроссовера можно по информации о силовых установках — она выводится на два качественных экрана (12,3 дюйма) с HD разрешением, объединенных в общем кожухе. Также приятно удивит 8-дюймовый тачскрин на центральной консоли, который отвечает за управление климат-контролем. Chery не поскупились и поставили восемь динамиков Sony — звуковая система порадует самых привередливых меломанов. Объем багажного отделения может достигать 1930 литров — кстати, в багажнике, с левой стороны, можно увидеть небольшой выступ, под которым спрятана 12-вольтовая батарея, перенесенная из подкапотного пространства для лучшей развесовки. Стоит уточнить, что пока что Tiggo 8 Pro e+ доступен только с передними ведущими колесами.
Что касается габаритов, то длина модели составляет 4722 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм, размер колесной базы — 2710 мм. Зарядный разъем кроссовера соответствует европейскому стандарту Type2, наиболее распространенному в России. Время полной зарядки автомобиля составляет от 2,5 до 7 часов. Полной зарядки аккумулятора на движение кроссовера как электромобиля хватает на 75 км.
Приятный бонус: гибрид Chery Tiggo 8 Pro e+ доступен в комплектации Ultimate, которая включает вентиляцию передних сидений, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, комплекс электронных ассистентов и многое другое. Кроме того, до конца сентября при покупке автомобиля официальный дилер Chery Форвард-авто дарит быструю домашнюю зарядную станцию и сертификат на ее установку. Это, безусловно, станет приятным подарком владельцам машины, особенно с учетом того, что отдельно такая станция стоит около 250 000 рублей.
Узнать подробности и записаться на тест-драйв можно в официальном дилерском центре Chery Форвард-авто по адресу Уфа, пр. Салавата Юлаева, 60 (тел. +7 347 286-55-50).
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