mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 09:20

Published 30 августа, 09:20

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Уфе доступна уникальная новинка — гибридный кроссовер Tiggo 8 PROe+!

В Уфе доступна уникальная новинка — гибридный кроссовер Tiggo 8 PROe+!

30 августа 2023, 09:20
Фото: Форвард-авто
Производитель машин Chery (Китай) продолжает удивлять автолюбителей. В этом году в России запущена в продажу уникальная новинка — гибридная модификация кроссовера Tiggo 8 Pro e+. Сейчас она доступна и для уфимцев — у официального дилера Chery Форвард-авто.

Итак, в чем достоинства новой модели? В первую очередь — в мощностных характеристиках. Кроссовер использует три силовых агрегата: два электродвигателя и одну бензиновую турбированную силовую установку на 1,5 л, при этом электромоторы и ДВС могут работать независимо друг от друга. Общая отдача всей установки составляет 235 л. с. Общий крутящий момент, создаваемый всеми двигателями, составляет 510 Нм, а время разгона до 100 км/ч составит всего 7 секунд. Логично, что расход бензина в этой системе крайне мал: всего 1 — 1,3 литра на 100 км пути. Эксперты подчеркивают, что машина стала лучше в движении, чем ее собратья, которые двигаются исключительно на ДВС. Учитывая ее способности великолепно экономить топливо, на такой машине — в отличие от электромобиля — можно спокойно отправляться в путешествие.

Также отметим, что гибридная система способна работать в девяти режимах — в некоторых из них можно использовать технологии рекуперации энергии и подзарядки прямо во время движения. Например, автомобиль может идти полностью на электротяге, может двигаться на одном электромоторе (в то время как второй будет работать как генератор и питаться от ДВС). Конечно, можно запускать все три мотора сразу, можно — исключительно бензиновый двигатель. Выбор режима система управления определяет автоматически по ходу движения. Обычно на низких скоростях задействуются только электромоторы, при резком старте запускаются все три двигателя, а при ускорении на скорости — к электромоторам подключается ДВС. Не последнее достоинство в том, что Tiggo 8 Pro e+ достойно справляется даже с крупными препятствиями на дороге и не боится буераков, что в условиях российских дорог — значительный плюс.

Фото: Форвард-авто

Добавим, что гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+ построен на базе уже знакомой бензиновой модели Tiggo 8 Pro/8 Pro Max, и в этом плане автомобиль в хорошем смысле узнаваемый. Во-первых, это яркий дизайн экстерьера в духе последних моделей Chery. Познакомиться с технической начинкой кроссовера можно по информации о силовых установках — она выводится на два качественных экрана (12,3 дюйма) с HD разрешением, объединенных в общем кожухе. Также приятно удивит 8-дюймовый тачскрин на центральной консоли, который отвечает за управление климат-контролем. Chery не поскупились и поставили восемь динамиков Sony — звуковая система порадует самых привередливых меломанов. Объем багажного отделения может достигать 1930 литров — кстати, в багажнике, с левой стороны, можно увидеть небольшой выступ, под которым спрятана 12-вольтовая батарея, перенесенная из подкапотного пространства для лучшей развесовки. Стоит уточнить, что пока что Tiggo 8 Pro e+ доступен только с передними ведущими колесами.

Фото: Форвард-авто

Что касается габаритов, то длина модели составляет 4722 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм, размер колесной базы — 2710 мм. Зарядный разъем кроссовера соответствует европейскому стандарту Type2, наиболее распространенному в России. Время полной зарядки автомобиля составляет от 2,5 до 7 часов. Полной зарядки аккумулятора на движение кроссовера как электромобиля хватает на 75 км.

Фото: Форвард-авто

Приятный бонус: гибрид Chery Tiggo 8 Pro e+ доступен в комплектации Ultimate, которая включает вентиляцию передних сидений, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, комплекс электронных ассистентов и многое другое. Кроме того, до конца сентября при покупке автомобиля официальный дилер Chery Форвард-авто дарит быструю домашнюю зарядную станцию и сертификат на ее установку. Это, безусловно, станет приятным подарком владельцам машины, особенно с учетом того, что отдельно такая станция стоит около 250 000 рублей.

Узнать подробности и записаться на тест-драйв можно в официальном дилерском центре Chery Форвард-авто по адресу Уфа, пр. Салавата Юлаева, 60 (тел. +7 347 286-55-50).

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
«Беспредел»: водитель автобуса в Уфе забрал карту у ребенка из-за не прошедшей оплаты
Сегодня, 10:13
Обветшалый мир скидок: что происходит с Гагаринским рынком в Уфе перед реконструкцией
Сегодня, 08:13
Озвучены предварительные итоги выборов депутатов в заксобрание Башкирии
Сегодня, 07:16
Минтруда раскрыл районы Уфы с самым низким показателем трудоустройства граждан
Сегодня, 04:12
«Разработка бесперспективна». Власти Башкирии объявили, что будет с хребтом Ирендык
Сегодня, 08:25
В Башкирии потеплеет до +19 градусов
Сегодня, 03:44