В Уфе доступна уникальная новинка — гибридный кроссовер Tiggo 8 PROe+!

Также отметим, что гибридная система способна работать в девяти режимах — в некоторых из них можно использовать технологии рекуперации энергии и подзарядки прямо во время движения. Например, автомобиль может идти полностью на электротяге, может двигаться на одном электромоторе (в то время как второй будет работать как генератор и питаться от ДВС). Конечно, можно запускать все три мотора сразу, можно — исключительно бензиновый двигатель. Выбор режима система управления определяет автоматически по ходу движения. Обычно на низких скоростях задействуются только электромоторы, при резком старте запускаются все три двигателя, а при ускорении на скорости — к электромоторам подключается ДВС. Не последнее достоинство в том, что Tiggo 8 Pro e+ достойно справляется даже с крупными препятствиями на дороге и не боится буераков, что в условиях российских дорог — значительный плюс.