В Краснодарском крае задержали мужчину, облившего бывшую возлюбленную кислотой

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Согласно информации из Telegram-канала, мужчина был задержан по подозрению в том, что он изрядно ревновал и решил таким жестоким способом отомстить своей бывшей возлюбленной, пишет RT.
Полиция получила сигнал от Усть-Лабинского района о 21-летней девушке с химическим ожогом тела, которая обратилась за помощью в ЦРБ.
Злоумышленник был задержан правоохранительными органами. Известно, что он ранее приезжал из Иркутской области и имеет на своем счету неоднократные судимости.