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Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

В Краснодарском крае задержали мужчину, облившего бывшую возлюбленную кислотой

30 августа 2023, 18:30
В Краснодарском крае задержали мужчину, который облил свою бывшую возлюбленную кислотой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно информации из Telegram-канала, мужчина был задержан по подозрению в том, что он изрядно ревновал и решил таким жестоким способом отомстить своей бывшей возлюбленной, пишет RT.

Полиция получила сигнал от Усть-Лабинского района о 21-летней девушке с химическим ожогом тела, которая обратилась за помощью в ЦРБ.

Злоумышленник был задержан правоохранительными органами. Известно, что он ранее приезжал из Иркутской области и имеет на своем счету неоднократные судимости.

#Ольга Земскова
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