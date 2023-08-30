В интересах населения: как «Башмедь» организовала строительство нового рудника

Также у жителей Подольска, в основном тех, кто проживает в многоквартирных домах, есть вариант переезда в новые дома в райцентре Хайбуллинского района селе Акъяр. Там «Башмедь» уже приступает к строительству четырех МКД (всего 144 квартиры) и 20 индивидуальных жилых домов блочной застройки. Кстати, как утверждают в компании жилье будет строиться исключительно из качественных материалов — кровли из металлочерепицы, трехслойные стеклопакеты на окнах, капитальные металлические входные двери, отопление от индивидуального газового котла, централизованный водопровод и канализация. Благоустройство территории — автостоянки, детские площадки, зоны для занятий спортом, цветочные клумбы, деревья, зоны отдыха. Условия предполагается согласовывать индивидуально. Кроме того, «Башмедь» планирует построить очистные сооружения и канализационные сети для водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод в Акъяре (к июлю 2025 года) для решения системной проблемы в этой сфере.