В интересах населения: как «Башмедь» организовала строительство нового рудника

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:01
Итак, 29 августа 2019 года в Хайбуллинском районе был заложен первый камень строительства подземного рудника в рамках разработки Подольского медно-цинкового месторождения. По объемам добычи оно должно стать одним из крупнейших в стране.
Напомним, соглашение о намерениях по реализации этого инвестпроекта было подписано на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье». Предполагаемый объем инвестиций тогда оценивался в 50 млрд руб. Само Подольское медно-цинковое месторождение открыто еще в 1971 году. На двух залежах разведаны запасы медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд, их объем оценивается в 88,6 млн тонн руды. Кроме меди, в будущем сырье содержится цинк, сера, серебро и золото. В 2006 году ООО «Башкирская медь» получило государственные лицензии на отработку этого месторождения.
Для разработки месторождения предприятие подготовило проект и получило положительное заключение экологической экспертизы и «Главгосэкспертизы России». Стоит отметить, что руды залегают непосредственно под селом Подольск на глубине 600 — 800 метров. Проектом предусмотрена отработка запасов подземным способом с обратной закладкой. То есть, вся порода, извлеченная на начальном этапе строительства рудника будет дробиться до определенной фракции, смешиваться с цементом и водой и направляться вновь в шахту на закладку выработанного пространства.
Тем не менее, по оценке уральского филиала АО «ВНИМИ», практически все здания и сооружения села могут получить негативное воздействие в ходе горных работ. Были проведены дополнительные изыскания, которые установили необходимость организации переселения, что и было предписано в положительном заключении «Главгосэкспертизы России».
«Башмедь» и администрация Хайбуллинского района с 2010 года согласовывали проект по строительству рудника с переселением жителей Подольска. Так, в 2010 году был проведен соцопрос среди жителей села, был организован сход граждан и подомовой опрос общественного мнения по вопросу строительства рудника. В 2013 году на сходе жители обсудили переселение в новые границы населенного пункта. В 2014 году прошли общественные слушания, на которых были вынесены решения о готовности собственников переселиться при реализации проекта. По итогам этих мероприятий были составлены акты, в которых подписались все жители села.
В дальнейшем с администрациями Хайбуллинского района и Таналыкского сельсовета была согласована «Программа переселения жителей села Подольск Хайбуллинского района РБ при освоении Подольской группы медно-колчеданных месторождений».
Учитывая принятое решение, был выбран земельный участок под строительство нового жилого сектора. Итогом стало решение Правительства РБ (письмо от 25.09.2019 г. № 2-1-490-4217-о-04) и решение Курултая РБ по расширению границ Таналыкского сельсовета для строительства нового микрорайона в Подольске. Был принят Закон Республики Башкортостан № 170-з от 28.11.2019 г. о расширении границ Таналыкского сельсовета.
В декабре 2021 года, для решения вопросов, возникающих при переселении жителей села, распоряжением Правительства РБ (№ 1388-р от 29.12.2021 г.) создана межведомственная комиссия при Правительстве РБ, в которую вошли руководители республиканских министерств и ведомств, администрация Хайбуллинского района и «Башкирская медь».
Как сообщили Mkset в пресс-службе «Башкирской меди», дважды в неделю рабочая группа с участием представителей компании и администрации района проводят совещания в видеоформате по вопросам строительства нового микрорайона. Еженедельно представитель компании выезжает в Подольск и принимает жителей села по вопросам оказания содействия в оформлении правоустанавливающих документов на жилые объекты, выкупа или обмена жилья, строительства нового микрорайона, строительства жилья в районном центре с. Акъяр. По итогам переписи имущества жителей села было выявлено, что из 376 жилых объектов по 144 не были зарегистрированы права собственности. «Башкирская медь» взяла на себя оказание содействия жителям в оформлении технической документации и оформления прав собственности, вплоть до выплаты госпошлины. По состоянию на данный момент, права собственности зарегистрированы еще по 90 объектам.
На сегодня в Подольске провели перепись населения и имущества, провели оценку типовых объектов и земельных участков. Земельные участки под строительство нового микрорайона переведены из категории сельско-хозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. Разработаны, согласованы и утверждены генплан, правила землепользования и застройки сельских поселений, а также проекты планировки и межевания территории нового микрорайона. Сейчас по результатам тендера, проводится согласование, кто из подрядчиков будет выполнять проектно-изыскательские работы по строительству нового микрорайона.
Также у жителей Подольска, в основном тех, кто проживает в многоквартирных домах, есть вариант переезда в новые дома в райцентре Хайбуллинского района селе Акъяр. Там «Башмедь» уже приступает к строительству четырех МКД (всего 144 квартиры) и 20 индивидуальных жилых домов блочной застройки. Кстати, как утверждают в компании жилье будет строиться исключительно из качественных материалов — кровли из металлочерепицы, трехслойные стеклопакеты на окнах, капитальные металлические входные двери, отопление от индивидуального газового котла, централизованный водопровод и канализация. Благоустройство территории — автостоянки, детские площадки, зоны для занятий спортом, цветочные клумбы, деревья, зоны отдыха. Условия предполагается согласовывать индивидуально. Кроме того, «Башмедь» планирует построить очистные сооружения и канализационные сети для водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод в Акъяре (к июлю 2025 года) для решения системной проблемы в этой сфере.
— На наших регулярных встречах с жителями села Подольск мы всегда говорили и говорим, что вариантов много: можно подождать несколько лет до окончания строительства домов в Акъяре или нового микрорайона, а можно подобрать какой-то готовый вариант уже сейчас. Мы оказываем помощь на всех стадиях — собираем и готовим документы, помогаем оформить или восстановить права собственности на землю и дома, консультируем по всем вопросам. К каждому подходим индивидуально, на основе принципа взаимного уважения, — подчеркивает директор по персоналу и общим вопросам ООО «Башкирская медь» Рамиль Тукаев.
Добавим, что из 376 объектов жилого недвижимого имущества жителей Подольска выкуплено и зарегистрировано на ООО «Башкирская медь» 60 объектов. По словам Рамиля Тукаева, изначально этого не планировалось:
— Для временного проживания строителей непосредственно на промышленной площадке, мы выкупили несколько домов. Жители поселка, увидев эту ситуацию, сами обратились с предложениями о таком способе. Отмечу, что стоимость выкупа жилья с учетом земельных участков и всех надворных построек определялась по результатам независимой оценки с учетом возможности приобретения равноценного жилья в других населенных пунктах в пределах границ Хайбуллинского района и г. Сибай. Выкупная стоимость во всех случаях превышала рыночную стоимость в 2-3 раза. Со всеми собственниками, пожелавшими продать жилье, были заключены договоры купли-продажи, сделки прошли регистрацию в Росреестре. Продавать или не продавать жилье каждый собственник решает сам.
В компании подчеркивают, что все взаимоотношения между ООО «Башкирская медь» и жителями Подольскп осуществляются с соблюдением норм законодательства, градостроительных правил и строятся на принципах уважения к правам собственников домов и земельных участков.