Уфимцы обратили внимание на странные изменения в скандальном «доме смерти» в Уфе

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Очевидцы прислали в редакцию UFA.AIF.RU фотографию, предполагая, что 10-этажное здание будет дополнительно этажировано, чтобы покрыть новые затраты.
Однако юрист пайщиков ЖСК «Дуслык-строй» Александр Панишев отрицает эту информацию. По его словам, в доме производится частичная замена плит и укладка парапета.
Ранее Mkset сообщал, что долгожданный проект завершения строительства жилого дома в Уфе по улице Пархоменко получил положительное заключение экспертизы. Застройщиком дома стала компания «Дуслык-строй».