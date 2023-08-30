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Уфимцы обратили внимание на странные изменения в скандальном «доме смерти» в Уфе

Уфимцы обратили внимание на странные изменения в скандальном «доме смерти» в Уфе

30 августа 2023, 13:31
Фото: 1MI
Работы на долгострое на ул. Пархоменко в Уфе, известном как «дом смерти», были возобновлены

Очевидцы прислали в редакцию UFA.AIF.RU фотографию, предполагая, что 10-этажное здание будет дополнительно этажировано, чтобы покрыть новые затраты.

Однако юрист пайщиков ЖСК «Дуслык-строй» Александр Панишев отрицает эту информацию. По его словам, в доме производится частичная замена плит и укладка парапета.

Ранее Mkset сообщал, что долгожданный проект завершения строительства жилого дома в Уфе по улице Пархоменко получил положительное заключение экспертизы. Застройщиком дома стала компания «Дуслык-строй».

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Жилые дома#Виалина Ахсанова
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