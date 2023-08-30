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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:46

Движение по большинству улиц в центре Уфы перекроют 3 сентября

Центр Уфы практически полностью закроют для проезда автомобилей

30 августа 2023, 08:44
Фото: 1MI

Движение по большинству улиц в центре Уфы перекроют 3 сентября

Помимо этого в городе временно приостановят работу трамвайных маршрутов №5 и №16, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

В воскресенье, 3 сентября, в столице Башкортостана пройдет Уфимский международный марафон. В связи с этим в течение двух дней — 2 и 3 сентября для проезда транспорта будут недоступны большинство улиц в центре города, а также выезды из прилегающих дворов.

Так, 2 сентября с 12:00 2 сентября до 22:00 3 сентября — ул. Заки Валиди (от ул. Карла Маркса до ул. Советской).

3 сентября с 07:00 до 15:30 движение будет ограничено по улицам:

  • Ул. Заки Валиди (от ул. Советская до ул. Мажита Гафури);
  • ул. Мажита Гафури (от ул. Заки Валиди до ул. Пушкина);
  • ул. Пушкина (от ул. Мажита Гафури до ул. Советская);
  • ул. Карла Маркса (от ул. Заки Валиди до б. Ибрагимова);
  • ул. Ленина (от ул. Краснодонской до ул. Пушкина);
  • ул. Революционная (от ул. Карла Маркса до ул. Ленина);
  • ул. Мустая Карима (от ул. Революционной до ул. Коммунистической);
  • ул. Достоевского (от ул. Карла Маркса до ул. Крупской);
  • ул. Крупской (от ул. Достоевского до ул. Кирова);
  • ул. Кирова (от ул. Крупской до ул. Мустая Карима);
  • ул. Коммунистическая (от ул. Карла Маркса до ул. Ленина);
  • ул. Театральная (от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди).

Отмечается, что на это время также будут приостановлено движение трамваев по маршрутам №5 и №16.

#Общество#Ограничение движения#Новости Уфы#Трамваи#Азамат Нухов#Заки Валиди#Мустая Карима#Карла Маркса
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