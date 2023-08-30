Центр Уфы практически полностью закроют для проезда автомобилей

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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В воскресенье, 3 сентября, в столице Башкортостана пройдет Уфимский международный марафон. В связи с этим в течение двух дней — 2 и 3 сентября для проезда транспорта будут недоступны большинство улиц в центре города, а также выезды из прилегающих дворов.
Так, 2 сентября с 12:00 2 сентября до 22:00 3 сентября — ул. Заки Валиди (от ул. Карла Маркса до ул. Советской).
3 сентября с 07:00 до 15:30 движение будет ограничено по улицам:
Отмечается, что на это время также будут приостановлено движение трамваев по маршрутам №5 и №16.