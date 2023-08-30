Центр Уфы практически полностью закроют для проезда автомобилей

В воскресенье, 3 сентября, в столице Башкортостана пройдет Уфимский международный марафон. В связи с этим в течение двух дней — 2 и 3 сентября для проезда транспорта будут недоступны большинство улиц в центре города, а также выезды из прилегающих дворов.