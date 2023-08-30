Толпы людей в рабочее время: побывали на открытии первого в Уфе «Золотого яблока»

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
30 августа в «Золотом яблоке», несмотря на рабочее время среды, собралась настоящая толпа. Местами среди стеллажей было не протолкнуться. Кстати, о стеллажах — их расстановка в новом магазине показалась жутко неудобной. Сравнивая с бутиком в Казани, где есть более-менее четкое разделение товаров (уход, декоративная косметика, бытовая химия и так далее), в уфимском «Золотом яблоке» как будто бы все путано. В то же время, если верить открытым данным, площадь обоих бутиков примерно одинаковая — 1,5 тысячи квадратных метров.
Ассортимент товаров, можно сказать, такой же как и в других городах. Теперь и в Уфе можно найти целые полки с уходовой и декоративной косметикой, парфюмерией, бытовой химией и другими товарами, которые так нравятся девушкам и женщинам.
Что касается брендов, то среди ухода представлены так называемые аптечные марки, а также профессиональная косметика для лица. Среди декоративной можно найти что-то уже привычное, но попадаются и новые марки. «Люкс» в таком количестве, как было ранее, корреспонденту найти не удалось — многие бренды покинули российский рынок. Однако, как отметила консультант «ЗЯ» в Уфе, на данный момент представлены не все товары, что-то еще не успело доехать до Уфы. Их прибытие ожидается к 10 сентября — именно в этот день ожидается официальное открытие магазина.
Из хороших новостей — появилась еще одна точка израильского парфюма и косметики «Zielincki&Rozen». К слову, уголок пользовался достаточно большой популярностью у посетителей — к столику с парфюмом временами было не подступиться.
В только что открытом бутике в глаза бросались ярко-зеленые вывески, говорящие о скидках -50%. Но обольщаться не стоит — лучше при выборе товара ориентироваться на ценники и уточнять детали скидки у консультантов.
Сама атмосфера «Золотого яблока» в Уфе сохранилась: в воздухе витает множество ароматов, а вокруг всё красивое и блестящее. Консультанты приветливы и дружелюбны, а полки изобилуют товарами — от парфюма до капроновых колготок и расчесок.
Обустроены и уголки визажистов, где желающим могут сделать макияж и прическу. Посетительницы отказываться от такой «плюшки» не стали — женщины разных возрастов решили прихорошиться.
Как мы уже отметили, на техническое открытие пришло большое количество людей — девушки и парни, женщины и мужчины. Многие из них набирали корзинки с любимой продукцией, выбирали косметику и парфюм.
По загруженным кассам было понятно, что без выручки в первый день «Золотое яблоко» не останется, да и в самой «Планете» время от времени встречались посетители с ярко зеленым пакетом.
Что будет в «Золотом яблоке» в день официального открытия — пока неясно. Но сегодня как будто бы никаких подарков для первых покупателей и не было — возможно, все сюрпризы оставили на день Х.