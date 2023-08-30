Толпы людей в рабочее время: побывали на открытии первого в Уфе «Золотого яблока»

Что касается брендов, то среди ухода представлены так называемые аптечные марки, а также профессиональная косметика для лица. Среди декоративной можно найти что-то уже привычное, но попадаются и новые марки. «Люкс» в таком количестве, как было ранее, корреспонденту найти не удалось — многие бренды покинули российский рынок. Однако, как отметила консультант «ЗЯ» в Уфе, на данный момент представлены не все товары, что-то еще не успело доехать до Уфы. Их прибытие ожидается к 10 сентября — именно в этот день ожидается официальное открытие магазина.