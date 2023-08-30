«Тихая охота»: рассказываем, где найти грибные места в Башкирии этой осенью

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Согласно прогнозу погоды, в Уфе и в Башкирии до конца текущей недели пройдут дожди, а, как известно, вести «тихую охоту» за грибами лучше всего после такой непогоды. Так, если в середине лета жители республики сообщали, что в лесопосадках «всё сухо» и грибов очень мало, то с наступлением дождей заядлые грибники советуют идти на проверку.
Отметим, что на территории республики можно отыскать сразу несколько видов грибов: белые и полубелые, дубовики, луговые шампиньоны, зеленые моховики, лисички, красные подосиновики, а также волнушки, грузди, опята, валуи и маслята.
В социальных сетях некоторые грибники делятся тем, в каких местах сейчас можно собрать полное лукошко, а где лучше не тратить свое время.
Так, за шампиньонами можно съездить в лес около деревни Красный Яр в Уфимском районе, за груздями — в леса Кушнаренковского, Илишевского (село Ишкарово), Бирского (село Осиновка) районов. Белые грибы и подберезовики можно увидеть в селе Языково. Лисички — недалеко от сел Ишкарово и Дмитриевка, а за рыжиками и маслятами лучше ехать в хвойные леса — грибники советуют заглянуть в Шаранский, Нуримановский (д. Большие Шиды и с. Павловка), Илишевский (с. Ишкарово) и Уфимский (с. Дмитриевка, д. Осоргино и Начапкино) районы.
Наиболее подходящим и благоприятным временем для сбора большого урожая грибов называют грядущие выходные, 2 и 3 сентября. Как пишут сами грибники в группах по интересам, грибам помогут непрекращающиеся дожди.
Однако еще в начале этой недели грибники возвращались с «тихой охоты» практически с пустыми ведрами. Такую фотографию публикует Вероника Ф.
Другая пользовательница утверждает, что поздние грибы будут «и чище, и обильнее», подсказывая, что нужно дать им время вырасти.
— Вообще погода резко сменилась, грибы любят стресс, могут пойти все виды разом и не знаешь, за чем ехать, — считает Кристина Х.
Успешный сбор прошел у Елены З. — женщина похвасталась двумя корзинами подберезовиков и подосиновиков. Однако она признается, что ехать за ними нужно далеко. Груздей же, со слов Тимура А., на минувших выходных было «полно» — целый ящик грибов удалось собрать недалеко от села Зирган.
Между тем грибник Владимир З. уверен, что сейчас в лесах «ничего, кроме тополиных груздей, не растет».
А вот на проверку опят грибники советуют идти после 10 сентября.
Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак развеяла три основных мифа о грибах.
Миф 1: Если грибы собрать на лугу или в поле, то их можно смело кушать.
Эксперт считает, что многие ядовитые грибы действительно растут в лесу — но не все. Потому и на лугу их тоже можно найти.
Миф 2: Пока гриб молодой — он безопасный, даже если ядовитый.
По словам Казак, как минимум бледная поганка в любом своем возрасте ядовита.
Миф 3: Насекомые, черви, улитки не поедают ядовитые грибы.
Анна Казак говорит, что перечисленную живность найти в грибах можно еще как.
Отметим, что важно при сборе грибов быть точно уверенными в его виде. Если сомнения все же есть, то такой гриб лучше оставить, так как он может угрожать здоровью.
Ранее пятеро пенсионеров из Башкирии отравились грибами в гостях у своей подруги. Позже выяснилось, что пожилые люди употребляли ложные опята. Пострадавшие попали в реанимацию — но, к счастью, всех удалось спасти.