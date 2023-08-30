«Тихая охота»: рассказываем, где найти грибные места в Башкирии этой осенью

Так, за шампиньонами можно съездить в лес около деревни Красный Яр в Уфимском районе, за груздями — в леса Кушнаренковского, Илишевского (село Ишкарово), Бирского (село Осиновка) районов. Белые грибы и подберезовики можно увидеть в селе Языково. Лисички — недалеко от сел Ишкарово и Дмитриевка, а за рыжиками и маслятами лучше ехать в хвойные леса — грибники советуют заглянуть в Шаранский, Нуримановский (д. Большие Шиды и с. Павловка), Илишевский (с. Ишкарово) и Уфимский (с. Дмитриевка, д. Осоргино и Начапкино) районы.