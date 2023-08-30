Стала известна судьба жителей дома в Башкирии, где произошёл взрыв

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
После эвакуации жителей двухэтажного жилого дома в Ишимбае временно разместят в гостинице.
— Жители аварийного дома будут размещены в развернутом на базе гостиницы пункте временного размещения, —говорится в сообщении.
По информации ведомства, до прибытия пожарных, самостоятельно эвакуировалось 10 человек. Также было уточнено, что пострадавший 51-летний мужчина был госпитализирован, а 91-летняя женщина отказалась от госпитализации после осмотра.
Напомним, сегодня спасателям поступила информация о взрыве бытового газа в одной из квартир в двухэтажном жилом доме в городе Ишимбай. В результате взрыва была разрушена несущая стена.Для ликвидации последствий происшествия было привлечено 39 спасателей и 14 единиц техники.