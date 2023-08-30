Стала известна судьба жителей дома в Башкирии, где произошёл взрыв

Напомним, сегодня спасателям поступила информация о взрыве бытового газа в одной из квартир в двухэтажном жилом доме в городе Ишимбай. В результате взрыва была разрушена несущая стена.Для ликвидации последствий происшествия было привлечено 39 спасателей и 14 единиц техники.