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Published Сегодня, 17:15

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Updated Сегодня, 17:17

Эвакуированных жители Ишимбая после взрыва в доме разместят в гостинице

Стала известна судьба жителей дома в Башкирии, где произошёл взрыв

30 августа 2023, 17:15
Фото: 1MI

Эвакуированных жители Ишимбая после взрыва в доме разместят в гостинице

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике

После эвакуации жителей двухэтажного жилого дома в Ишимбае временно разместят в гостинице.

 — Жители аварийного дома будут размещены в развернутом на базе гостиницы пункте временного размещения, —говорится в сообщении.

По информации ведомства, до прибытия пожарных, самостоятельно эвакуировалось 10 человек. Также было уточнено, что пострадавший 51-летний мужчина был госпитализирован, а 91-летняя женщина отказалась от госпитализации после осмотра.

Напомним, сегодня спасателям поступила информация о взрыве бытового газа в одной из квартир в двухэтажном жилом доме в городе Ишимбай. В результате взрыва была разрушена несущая стена.Для ликвидации последствий происшествия было привлечено 39 спасателей и 14 единиц техники.

#Происшествия#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Эвакуация#МЧС#Происшествие#Виалина Ахсанова#Взрыв газа в двухэтажке в Ишимбае
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