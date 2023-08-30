СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Башкирии

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме.
Расследование проводится по признакам преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».
— Как установлено следствием, вечером 30 августа 2023 года произошел хлопок бытового газа в многоквартирном доме на улице Советской г. Ишимбай, в результате которого один мужчина получил ожоги и был госпитализирован, а также повреждена конструкция дома», — сообщают в СК.