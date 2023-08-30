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Updated Сегодня, 17:31

СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Башкирии

СК возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме в Башкирии

30 августа 2023, 17:29
Фото: 1MI
Проводится расследование о непредоставлении безопасных услуг

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме.

Расследование проводится по признакам преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».

— Как установлено следствием, вечером 30 августа 2023 года произошел хлопок бытового газа в многоквартирном доме на улице Советской г. Ишимбай, в результате которого один мужчина получил ожоги и был госпитализирован, а также повреждена конструкция дома», — сообщают в СК.
#Происшествия#Город#Башкирия#Новости Башкирии#МЧС#Происшествие#Виалина Ахсанова#Взрыв газа в двухэтажке в Ишимбае
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