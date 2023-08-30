Сила сердца: уникальная методика красноярских кардиохирургов спасает жизни детей

Маленькие и большие чудеса случаются в кардиоцентре ежедневно. «Обычная работа, — говорит на обходе главный врач Валерий Анатольевич Сакович. — У нас все хорошо. Каждый день мы делаем 25-30 операций на сердце». 25-30 операций в день — это пять с половиной тысяч операций за год. И все высокотехнологичные. «В Центре делаются операции абсолютно разные, — рассказывает Валерий Анатольевич. — Это операции на открытом сердце, операции у детей, операции при нарушениях ритма, эндоваскулярные операции. Раньше эта помощь оказывалась в краевой больнице, но это было в разных отделениях. Я руководил кардиохирургическим отделением, мы делали где-то 400 операций на открытом сердце в год. Сейчас операций в условиях искусственного кровообращения делается около тысячи». За этой помощью в Красноярск едут со всех концов страны. Пациенты из Мурманска, Норильска и с Дальнего Востока здесь не редкость. Едут сюда и из Москвы, Краснодарского края и Ростовской области. Двери центра открыты и для зарубежных пациентов — на табло Красноярского аэропорта все больше рейсов, а значит все больше возможностей попасть на прием к специалистам, которым доверяешь. Имена кардиохирургов передают в пациентских чатах, как пароль к выздоровлению.