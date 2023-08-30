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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

СМИ: дизертир, угрожавший взорвать гранату в Уфе, покончил с собой в камере

С дизертиром, угрожавшим взорвать гранату в Уфе, произошла трагедия

30 августа 2023, 14:00
Фото: 1MI

СМИ: дизертир, угрожавший взорвать гранату в Уфе, покончил с собой в камере

Подробности случившегося сообщает издание КП-Уфа.

Военнослужащий Ильдар Б., который угрожал взорвать гранату в Уфе и требовал переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым, покончил с собой в камере, сообщает издание «Комсомольская правда-Уфа» со ссылкой на осведомленного источника.

Mkset обратился в следственный комитет Башкирии для уточнения информации, однако там перенаправили в военно-следственный отдел СК РФ. Оперативный комментарий получить не удалось.

Известно, что 39-летний Ильдар Б. был контрактником в зоне СВО. В декабре прошлого года он самовольно покинул воинскую часть. Позднее его задержали и доставили в Уфу, где против него было возбуждено уголовное дело.

Напомним, 2 августа Ильдара Б. везли на психиатрическую экспертизу в Базилевку. В пути у него в руках оказалась граната — мужчина угрожал взорвать ее, требуя прекратить уголовное дело. Дизертир просил переговоров лишь с Радием Хабировым.

Глава республики лично приехал на встречу с Ильдаром Б. и убедил его сдаться, обещая предоставить адвоката. После инцидента Уфимский гарнизонный суд избрал меру пресечения военнослужащему. Суд отправил военного в СИЗО на два месяца.

#Происшествия#Город#Башкирия#Граната#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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