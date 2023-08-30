С дизертиром, угрожавшим взорвать гранату в Уфе, произошла трагедия

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Военнослужащий Ильдар Б., который угрожал взорвать гранату в Уфе и требовал переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым, покончил с собой в камере, сообщает издание «Комсомольская правда-Уфа» со ссылкой на осведомленного источника.
Mkset обратился в следственный комитет Башкирии для уточнения информации, однако там перенаправили в военно-следственный отдел СК РФ. Оперативный комментарий получить не удалось.
Известно, что 39-летний Ильдар Б. был контрактником в зоне СВО. В декабре прошлого года он самовольно покинул воинскую часть. Позднее его задержали и доставили в Уфу, где против него было возбуждено уголовное дело.
Напомним, 2 августа Ильдара Б. везли на психиатрическую экспертизу в Базилевку. В пути у него в руках оказалась граната — мужчина угрожал взорвать ее, требуя прекратить уголовное дело. Дизертир просил переговоров лишь с Радием Хабировым.