РЖД подтвердили диверсию на железнодорожных путях в Уфе

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Ранее в сети появилась информация о том, что злоумышленники планировали диверсию на перегоне Черниковка — Шакша в Калининском районе Уфы. По информации тг-канал SHOT, им удалось поджечь один из релейных шкафов на перегоне, помимо этого неизвестные попытались вскрыть два других шкафа.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
— 30 августа 2023 года было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Шакша (республика Башкортостан) Куйбышевской железной дороги. Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме, — сообщили Mkset в пресс-службе РЖД.