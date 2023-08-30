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РЖД подтвердили диверсию на железнодорожных путях в Уфе

РЖД подтвердили диверсию на железнодорожных путях в Уфе

30 августа 2023, 08:24
Фото: 1MI
По информации СМИ, злоумышленники подожгли один из релейных шкафов на перегоне в Калининском районе Уфы.

Ранее в сети появилась информация о том, что злоумышленники планировали диверсию на перегоне Черниковка — Шакша в Калининском районе Уфы. По информации тг-канал SHOT, им удалось поджечь один из релейных шкафов на перегоне, помимо этого неизвестные попытались вскрыть два других шкафа.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

— 30 августа 2023 года было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Шакша (республика Башкортостан) Куйбышевской железной дороги. Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме, — сообщили Mkset в пресс-службе РЖД.
#Происшествия#Башкирия#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов
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