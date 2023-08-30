РЖД подтвердили диверсию на железнодорожных путях в Уфе

Ранее в сети появилась информация о том, что злоумышленники планировали диверсию на перегоне Черниковка — Шакша в Калининском районе Уфы. По информации тг-канал SHOT, им удалось поджечь один из релейных шкафов на перегоне, помимо этого неизвестные попытались вскрыть два других шкафа.