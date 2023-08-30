Россиянам рассказали, как дольше сохранить хлеб свежим

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В разговоре с NEWS специалист Центра оценки качества зерна предложила не делать слишком больших запасов хлеба, чтобы не было проблем с их хранением. При покупке хлеба, по словам Андреановой, стоит отдавать предпочтение изделиям из бездрожжевого теста.
Купленный хлеб удобно хранить в полиэтиленовых пакетах с проделанными отверстиями: это позволяет защитить хлебобулочные изделия от засыхания, не создавая при этом парникового эффекта, считает Татьяна Андреанова.
Также, по мнению технолога, хлеб хорошо хранить в деревянной или эмалированной посуде. Посуду при этом следует еженедельно промывать горячей водой с мылом или пищевой содой. Приблизительно за час до того, как положить хлеб в хлебницу, вытащите его из пакета. Свежие изделия из муки стоит на пару минут отправить в духовку, чтобы слегка подсушить: таким образом уничтожаются все бактерии.