mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Россиянам рассказали, как дольше сохранить хлеб свежим

Россиянам рассказали, как дольше сохранить хлеб свежим

30 августа 2023, 14:52
Фото: Midjourney
Технолог Татьяна Андреанова поделилась лайфхаками, которые помогут хранить дома хлеб таким образом, чтобы он как можно дольше не плесневел.

В разговоре с NEWS специалист Центра оценки качества зерна предложила не делать слишком больших запасов хлеба, чтобы не было проблем с их хранением. При покупке хлеба, по словам Андреановой, стоит отдавать предпочтение изделиям из бездрожжевого теста.

Купленный хлеб удобно хранить в полиэтиленовых пакетах с проделанными отверстиями: это позволяет защитить хлебобулочные изделия от засыхания, не создавая при этом парникового эффекта, считает Татьяна Андреанова.

Также, по мнению технолога, хлеб хорошо хранить в деревянной или эмалированной посуде. Посуду при этом следует еженедельно промывать горячей водой с мылом или пищевой содой. Приблизительно за час до того, как положить хлеб в хлебницу, вытащите его из пакета. Свежие изделия из муки стоит на пару минут отправить в духовку, чтобы слегка подсушить: таким образом уничтожаются все бактерии.

Подпишитесь
Неизвестный взрыв разнес квартиру в жилом доме в Башкирии
Сегодня, 15:22
Толпы людей в рабочее время: побывали на открытии первого в Уфе «Золотого яблока»
Сегодня, 11:55
С дезертиром, угрожавшим взорвать гранату в Уфе, произошла трагедия
Сегодня, 14:00
РЖД подтвердили диверсию на железнодорожных путях в Уфе
Сегодня, 08:24
Массово подают заявления: почему жители Башкирии атаковали МФЦ
Сегодня, 03:38
В интересах населения: как «Башмедь» организовала строительство нового рудника
Сегодня, 04:01