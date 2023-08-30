Россиянам рассказали, как дольше сохранить хлеб свежим

Также, по мнению технолога, хлеб хорошо хранить в деревянной или эмалированной посуде. Посуду при этом следует еженедельно промывать горячей водой с мылом или пищевой содой. Приблизительно за час до того, как положить хлеб в хлебницу, вытащите его из пакета. Свежие изделия из муки стоит на пару минут отправить в духовку, чтобы слегка подсушить: таким образом уничтожаются все бактерии.