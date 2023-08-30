Роспотребнадзор Башкирии показал нормы детских порций в школьных столовых

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
По словам Акмаловой, величина порций зависит от возраста ребенка.
Так, для школьников возрастом 7-12 лет рекомендуется завтрак в объеме 500 грамм, а для детей старше 12 лет — 550 грамм. Обед для детей 7-12 лет должен состоять из 700 грамм пищи, а для подростков 12-18 лет — из 800 грамм. Поэтому суточная норма энергетической ценности для детей 7-12 лет составляет 2350 ккал, а для детей старше 12 лет — 2720 ккал.
Напомним, что в этом учебном году школьников будут кормить новым обновлённым меню. Согласно одному из вариантов, на завтрак школьникам могут подавать фрикадельки «Наполи», котлеты из мяса птицы де-воляй, суфле творожное запеченное, яблочные чипсы и митболы с томатным соусом. А на обед отведать наггетсы из куриного мяса, суп «Саланики», азу по-татарски, картофель по-деревенски, чиполлетти из говядины, суп харчо, фишболы рыбные и ризотто.