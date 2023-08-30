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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Роспотребнадзор Башкирии показал нормы детских порций в школьных столовых

Роспотребнадзор Башкирии показал нормы детских порций в школьных столовых

30 августа 2023, 11:01
Фото: 1MI
Об этом рассказала Регина Акмалова, начальник отдела внешних коммуникаций Управления Роспотребнадзора по РБ в прямом эфире на телеканале БСТ из ЦУР.
Сюжет
Дети

По словам Акмаловой, величина порций зависит от возраста ребенка.

Так, для школьников возрастом 7-12 лет рекомендуется завтрак в объеме 500 грамм, а для детей старше 12 лет — 550 грамм. Обед для детей 7-12 лет должен состоять из 700 грамм пищи, а для подростков 12-18 лет — из 800 грамм. Поэтому суточная норма энергетической ценности для детей 7-12 лет составляет 2350 ккал, а для детей старше 12 лет — 2720 ккал.

Напомним, что в этом учебном году школьников будут кормить новым обновлённым меню. Согласно одному из вариантов, на завтрак школьникам могут подавать фрикадельки «Наполи», котлеты из мяса птицы де-воляй, суфле творожное запеченное, яблочные чипсы и митболы с томатным соусом. А на обед отведать наггетсы из куриного мяса, суп «Саланики», азу по-татарски, картофель по-деревенски, чиполлетти из говядины, суп харчо, фишболы рыбные и ризотто.

#Общество#Башкирия#Дети#Образование#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Школьники#Школьное питание#Виалина Ахсанова
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