Роспотребнадзор Башкирии показал нормы детских порций в школьных столовых

Так, для школьников возрастом 7-12 лет рекомендуется завтрак в объеме 500 грамм, а для детей старше 12 лет — 550 грамм. Обед для детей 7-12 лет должен состоять из 700 грамм пищи, а для подростков 12-18 лет — из 800 грамм. Поэтому суточная норма энергетической ценности для детей 7-12 лет составляет 2350 ккал, а для детей старше 12 лет — 2720 ккал.