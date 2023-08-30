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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:56

Власти Башкирии изменили условия выплат семьям погибших в СВО

Власти Башкирии изменили условия выплат семьям погибших в СВО

30 августа 2023, 09:10
Фото: Midjourney
В Башкирии внесли изменения в порядок назначения и выплаты единовременной материальном помощи членам семей погибших в ходе СВО. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Так, согласно тексту постановления, выплату могут получить семьи погибших в ходе СВО военнослужащих, которые родились, проживали либо были похоронены на территории Башкортостана. Отмечается, что на выплаты могут претендовать, в том числе сотрудники региональной Росгвардии.

Подчеркивается, что размер выплат остался прежним — 2 млн рублей. В случае гибели военнослужащего данная сумма в равных долях делится между членами семьи погибшего.

#Азамат Нухов
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