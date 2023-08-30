Власти Башкирии изменили условия выплат семьям погибших в СВО

Так, согласно тексту постановления, выплату могут получить семьи погибших в ходе СВО военнослужащих, которые родились, проживали либо были похоронены на территории Башкортостана. Отмечается, что на выплаты могут претендовать, в том числе сотрудники региональной Росгвардии.