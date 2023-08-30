Перспективы развития Сахалина и Курил представят на ВЭФ-2023

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Участие в Восточном экономическом форуме Сахалин и Курилы принимают ежегодно — с 2015 года. ВЭФ уже успел стать одной из ключевых площадок стимулирования инвестиций в регион. Регулярно на полях форума заключаются важные для области соглашения о сотрудничестве как с зарубежными партнёрами, так и с отечественными. Кроме того, ВЭФ — это уникальная возможность по максимуму продемонстрировать перспективы развития островов.
Подготовку к участию в форуме Сахалинская область начала заблаговременно. Ещё в начале лета глава региона Валерий Лимаренко заявил, что в этом году одной из главных линий мероприятия в части вопросов, касающихся островов, станет логистика. Губернатор подчеркнул, что путь к развитию области пролегает через модернизацию Корсаковского порта, который в перспективе сможет обслуживать суда АТР, став глубоководным.
Он также отметил привлекательность проекта строительства нового современного аэровокзала со всепогодной взлетно-посадочной полосой. Такое сочетание транспортной инфраструктуры в будущем может закрепить за Сахалином статус главного логистического узла на Северном морском пути.
Ожидается, что на площадках ВЭФ-2023 островной регион представит и ряд других масштабных инвестиционных проектов. В частности, представители области планируют рассказать о нефтегазовом индустриальном парке, строительстве кампуса Сахалин-Tech, развитии территории «Уюн» и новых, так называемых, «промышленных» маршрутах для туристов.
«Преимущества нашей области мы намерены продемонстрировать в ходе ВЭФ потенциальным инвесторам и высококвалифицированным специалистам, которые могли бы жить и работать на островах. Нашему региону есть чем гордиться и есть о чем рассказать всей стране», — отметил Валерий Лимаренко.
В контексте ВЭФ нельзя не упомянуть «Улицу Дальнего Востока». В этом году представленный на ней павильон Сахалинской области выполнен в морском стиле: волны, паруса, фигуры рыб и силуэты морских обитателей.
Создатели экспозиции поделились, что главная роль в ней отведена развитию Южно-Сахалинской агломерации, предполагающей создание современной городской среды на юге острова. Ожидается, что там появится возможность для реализации комфортной жизни, получения образования и профессионального роста в гармонии с природой.
Кроме того, внутри павильона будут представлены областные проекты в нефтегазовой и энергетической сферах, а также в логистике, туризме и рыбопромышленности. Благодаря экспозиции Сахалин сможет продемонстрировать перспективы развития островной территории и её инвестиционную привлекательность.
Также регион будет представлять и местный бизнес — крупнейшие предприятия области. В числе тех, кто уже намерен посетить Восточный экономический форум, в частности, оказались нефтегазовая компания «Сахалинская энергия» и авиакомпания «Аврора».
Помимо представителей власти и бизнес-сообщества на ВЭФ отправятся и спортсмены. Победители отборочных этапов «Игр ГТО» представят Сахалин и Курилы в финале, который пройдёт во Владивостоке в дни проведения форума. А шахматист Артём Хуснулгатин представит регион на Кубке ВЭФ на ряду с гроссмейстерами мирового уровня.
Напомним, что VIII Восточный экономический форум пройдёт с 10 по 13 сентября в кампусе ДВФУ на острове Русский.