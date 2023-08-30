«Оглушило на несколько секунд»: очевидица рассказала о взрыве в доме в Башкирии

Напомним, что инцидент произошел сегодня, 30 августа. Прибывшие пожарные установили, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась несущая стена. Межрайонная прокуратура Ишимбая организовала проверку по случаю утечки газа в двухэтажном многоквартирном доме на улице Советской.