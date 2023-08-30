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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

«Оглушило на несколько секунд»: очевидица рассказала о взрыве в доме в Башкирии

«Оглушило на несколько секунд»: очевидица рассказала о взрыве в доме в Башкирии

30 августа 2023, 16:18
Фото: 1MI
В соцсети попало видео с места происшествия

Жительница Ишимбая стала свидетелем взрыва — об этом она рассказала на видео в соцсетях.

— Газом пахнет. Сидим, стрижёмся в парикмахерской, взрыв, все окна повылетали, взорвалась квартира прямо рядом. Сразу же позвонила в службу спасения, надеюсь, без жертв, — поделилась женщина.
Видео: ufa_rb

Напомним, что инцидент произошел сегодня, 30 августа. Прибывшие пожарные установили, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась несущая стена. Межрайонная прокуратура Ишимбая организовала проверку по случаю утечки газа в двухэтажном многоквартирном доме на улице Советской.

#Происшествия#Город#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#МЧС#Происшествие#Виалина Ахсанова#Взрыв газа в двухэтажке в Ишимбае
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