«Оглушило на несколько секунд»: очевидица рассказала о взрыве в доме в Башкирии

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Жительница Ишимбая стала свидетелем взрыва — об этом она рассказала на видео в соцсетях.
— Газом пахнет. Сидим, стрижёмся в парикмахерской, взрыв, все окна повылетали, взорвалась квартира прямо рядом. Сразу же позвонила в службу спасения, надеюсь, без жертв, — поделилась женщина.
Напомним, что инцидент произошел сегодня, 30 августа. Прибывшие пожарные установили, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась несущая стена. Межрайонная прокуратура Ишимбая организовала проверку по случаю утечки газа в двухэтажном многоквартирном доме на улице Советской.