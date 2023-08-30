«Очень дорого»: уфимка ужаснулась ценам на проживание студентов в общежитиях

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Со слов автора жалобы, в этом году очень сильно подняли цены на проживание студентов в общежитии. В частности, речь в ее жалобе идет об общежитии Уфимского колледжа предпринимательства, экологии и дизайна.
— 27 тысяч рублей за 10 месяцев. Это очень дорого. Условия проживания в общежитии не идеальные, — высказалась уфимка.
Mkset обратился напрямую в колледж, чтобы узнать, с чем связано поднятие цен на проживание. Сначала нас несколько раз переводили из отдела в отдел, а потом и вовсе отказались комментировать ситуацию.
Напомним, Mkset уже ранее писал о поднятии цен в образовании — в частности, на учебу в БГМУ. Стоимость обучения выросла от 5 до 20%. Проректор БГМУ по учебной работе Зигитбаев назвал главной причиной подорожания обучения инфляцию.