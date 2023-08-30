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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Названа причина взрыва в жилом доме в Башкирии

Названа причина взрыва в жилом доме в Башкирии

30 августа 2023, 15:53
Фото: 1MI
В Ишимбае в результате происшествия обрушилась стена. Есть пострадавшие

Прибывшие пожарные установили, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась несущая стена.

Межрайонная прокуратура Ишимбая организовала проверку по случаю утечки газа в двухэтажном многоквартирном доме на улице Советской.

В ходе проверки будет оценено соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура осуществляет контроль за своевременным размещением жильцов в маневренном жилищном фонде, а также за проведением и результатами доследственной проверки, организованной по данному факту.

По предварительной информации, два человека получили травмы в результате происшествия и получают медицинскую помощь. Жильцы других квартир не пострадали и были эвакуированы

На месте происшествия находятся сотрудники БТП РСЧС, а также начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марата Латыпова.

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