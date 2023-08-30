Названа причина взрыва в жилом доме в Башкирии

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Прибывшие пожарные установили, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась несущая стена.
Межрайонная прокуратура Ишимбая организовала проверку по случаю утечки газа в двухэтажном многоквартирном доме на улице Советской.
В ходе проверки будет оценено соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Прокуратура осуществляет контроль за своевременным размещением жильцов в маневренном жилищном фонде, а также за проведением и результатами доследственной проверки, организованной по данному факту.
По предварительной информации, два человека получили травмы в результате происшествия и получают медицинскую помощь. Жильцы других квартир не пострадали и были эвакуированы
На месте происшествия находятся сотрудники БТП РСЧС, а также начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марата Латыпова.