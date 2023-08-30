Медведь атаковал целый район в Уфе: животное разгуливает по улицам и кошмарит жителей

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В Уфе в микрорайоне Шакша местные жители заметили медведя неподалеку от лесного массива. Очевидцы засняли на видео необычного гостя.
Известно, что животное замечают в Шакше уже не в первый раз — до этого он уже выходил к людям. В минэкологии Башкирии объяснили, что дикий зверь вышел в город в поисках пропитания. Власти успокоили людей, добавив, что животное убежало в лесной массив.
Напомним, ранее медведя уже замечали в этом районе. Жители также сняли косолапого на видео и выложили в интернет.