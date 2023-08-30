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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Медведь атаковал целый район в Уфе: животное разгуливает по улицам и кошмарит жителей

Медведь атаковал целый район в Уфе: животное разгуливает по улицам и кошмарит жителей

30 августа 2023, 13:37
Фото: 1MI
Видео прогулки косолапого попало в соцсети. Известно, что животное появилось в одном и том же районе несколько раз — и, видимо, не особо хочет оттуда уходить

В Уфе в микрорайоне Шакша местные жители заметили медведя неподалеку от лесного массива. Очевидцы засняли на видео необычного гостя.

Известно, что животное замечают в Шакше уже не в первый раз — до этого он уже выходил к людям. В минэкологии Башкирии объяснили, что дикий зверь вышел в город в поисках пропитания. Власти успокоили людей, добавив, что животное убежало в лесной массив.

Напомним, ранее медведя уже замечали в этом районе. Жители также сняли косолапого на видео и выложили в интернет.

#Общество#Город#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Бурый медведь#Виалина Ахсанова
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