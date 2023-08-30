Крупный пожар в Уфе: ветер разнес пламя и едва не спалил жилые дома

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:54
Крупный пожар произошел на улице Малой Лесозаводской днем 30 августа. В момент прибытия спасателей пожар перекинулся на надворные постройки.
Возгорание на площади 300 кв. м. тушили 39 человек и 19 единиц техники. Работу усложнял сильный ветер в Уфе. Из-за пожара пришлось эвакуировать пятерых жильцов многоквартирного дома. На данный момент сведений о пострадавших нет.
Ранее, Mkset выкладывал информацию о пожаре в городе Агидели. Инцидент произошел, 13 августа, пожар возник на мусорном полигоне. Первыми тревогу забили местные жители в сообществах города. Мэр города Денис Ирназаров попросил «не нагнетать ситуацию» и сообщил, что все службы на месте. К вечеру того же дня, со слов чиновника, пожар был локализован на площади 0,5 га.