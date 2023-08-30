mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Крупный пожар в Уфе: ветер разнес пламя и едва не спалил жилые дома

Крупный пожар в Уфе: ветер разнес пламя и едва не спалил жилые дома

30 августа 2023, 09:45
Фото: МЧС Башкортостан
Сегодня в микрорайоне Нижегородка произошел пожар, охвативший преимущественно частные жилые дома.
Фото: МЧС Башкортостан

Крупный пожар произошел на улице Малой Лесозаводской днем 30 августа. В момент прибытия спасателей пожар перекинулся на надворные постройки.

Возгорание на площади 300 кв. м. тушили 39 человек и 19 единиц техники. Работу усложнял сильный ветер в Уфе. Из-за пожара пришлось эвакуировать пятерых жильцов многоквартирного дома. На данный момент сведений о пострадавших нет.

Ранее, Mkset выкладывал информацию о пожаре в городе Агидели. Инцидент произошел, 13 августа, пожар возник на мусорном полигоне. Первыми тревогу забили местные жители в сообществах города. Мэр города Денис Ирназаров попросил «не нагнетать ситуацию» и сообщил, что все службы на месте. К вечеру того же дня, со слов чиновника, пожар был локализован на площади 0,5 га.

#Происшествия#Город#Башкирия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#МЧС#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
РЖД подтвердили диверсию на железнодорожных путях в Уфе
Сегодня, 08:24
«Тихая охота»: рассказываем, где найти грибные места в Башкирии этой осенью
Сегодня, 02:00
Как в катакомбах: чиновники Башкирии закрыли глаза на условия жизни дочери Героя СССР
Сегодня, 03:00
Власти раскрыли дату, когда могут дать отопление по всей Уфе
Сегодня, 06:16
Массово подают заявления: почему жители Башкирии атаковали МФЦ
Сегодня, 03:38
В интересах населения: как «Башмедь» организовала строительство нового рудника
Сегодня, 04:01