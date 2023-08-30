Какие улицы перекроют в Уфе из-за фестиваля «Молочная страна»

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
С 1 по 3 сентября в Уфе будет ограничено движение вдоль набережной реки Белая из-за проведения фестиваля «Молочная страна».
Пресс-служба городской администрации сообщила, что проезд от улицы Сочинская до парковки на Пугачева будет закрыт с 13:30 1 сентября до 23:59 2 сентября.
Жителей и гостей Уфы просят учитывать эти ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Также, мэрия Уфы напоминает, что 2 сентября на набережной пройдет фестиваль «Молочная страна». Событие начнется в 10:00 утра и продлится до 18:00 вечера.