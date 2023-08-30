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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Какие улицы перекроют в Уфе из-за фестиваля «Молочная страна»

Какие улицы перекроют в Уфе из-за фестиваля «Молочная страна»

30 августа 2023, 13:17
Фото: 1MI
Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 1 по 3 сентября в Уфе будет ограничено движение вдоль набережной реки Белая из-за проведения фестиваля «Молочная страна».

Пресс-служба городской администрации сообщила, что проезд от улицы Сочинская до парковки на Пугачева будет закрыт с 13:30 1 сентября до 23:59 2 сентября.

Жителей и гостей Уфы просят учитывать эти ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Также, мэрия Уфы напоминает, что 2 сентября на набережной пройдет фестиваль «Молочная страна». Событие начнется в 10:00 утра и продлится до 18:00 вечера.

#Общество#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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