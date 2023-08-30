Как в катакомбах: чиновники Башкирии закрыли глаза на условия жизни дочери Героя СССР

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91-летняя Флюра Каюмовна — дочь единственного в районе Героя Советского союза Каюма Ахметшина.
Справка. Каюм Ахметшин во время Великой Отечественной войны был помощником командира сабельного взвода 112-й башкирской кавалерийской дивизии. В наградном листе героя описывается, что в полку Ахметшина назвали бесстрашным. Во время форсирования Днепра подразделение Каюма Ахметшина попало в окружение. Несмотря на кончающиеся боеприпасы и сжимающееся кольцо, будущий герой уничтожил станковый пулемёт противника и поднял взвод в атаку ради прорыва к своим. В результате рукопашной схватки, действуя гранатами и штыками, подчинённый взвод прорвал окружение и вышел к своему эскадрону.
Не так давно в родном селе Акъяр, райцентре Хайбуллинского района, женщина упала в подъезде дома на Юбилейной, 12, из-за чего рассекла губу, вывихнула руку и получила сотрясение мозга. Её правнучка пожаловалась на бездействие местных властей. Всему виной — ужасное состояние подъезда.
Напомним, что о разбитом подъезда правнучка Героя СССР жаловалась ещё в начале года. Анастасия А. показала жуткие картины разрушенного подъезда — там осыпается штукатурка, а от ступенек буквально ничего не осталось.
Тогда администрация Хайбуллинского района ограничилась отпиской, взвалив ответственность на собственников многоквартирного дома и рекомендовав им самим найти деньги на ремонт.
Прошло полгода, и бездействие едва не обернулось трагедий. Анастасия А. рассказала, что её бабушка оступилась в подъезде — случившееся едва не обернулось трагедией. В комментариях к посту главы Башкирии она обратилась с просьбой «сдвинуть ремонт с мёртвой точки». Женщина показала Хабирову фотографии «катакомб», как она описала состояние парадной.
В этот раз администрация сообщила, что отправила управляющую компанию ООО «Сервис» сделать бетонную стяжку полов. Однако власти сразу предупредили — капитального ремонта подъезда жильцам придётся ждать до 2024 года.
Однако, как считает Анастасия А., даже стяжка полов была сделана, мягко говоря, некачественно. В ее фотографиях видно, что по полу как будто просто размазали ведро раствора, даже не постаравшись придать работе приемлемый вид.
Администрация района, оправдываясь за качество работ, сослалась на нехватку персонала, «в том числе из-за недостаточной престижности работы в отрасли». И снова предложили дому ждать капремонта еще год.
Редакция Mkset направила письменный запрос в администрацию Хайбуллинского района, чтобы выяснить, почему власти не могут отремонтировать подъезд, где живет дочь Героя СССР. Ответ будет опубликован после его получения.