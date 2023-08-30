mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:00

Published Сегодня, 03:00

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

Дочь Героя Советского Союза получила сотрясение мозга и рассечение в Башкирии

Как в катакомбах: чиновники Башкирии закрыли глаза на условия жизни дочери Героя СССР

30 августа 2023, 03:00
Фото: Анастасия А. / vk.com

Дочь Героя Советского Союза получила сотрясение мозга и рассечение в Башкирии

В Хайбуллинском районе Башкирии назрел скандал — дочь единственного Героя Советского союза получила травмы из-за разбитого и никому не нужного подъезда. Оказалось, что власти не выделяют средства на капремонт.

91-летняя Флюра Каюмовна — дочь единственного в районе Героя Советского союза Каюма Ахметшина.

Фрагмент наградного листа Каюма АхметшинаФрагмент наградного листа Каюма Ахметшина
Фрагмент наградного листа Каюма Ахметшина
Фото: cdnc.pamyat-naroda.ru

Справка. Каюм Ахметшин во время Великой Отечественной войны был помощником командира сабельного взвода 112-й башкирской кавалерийской дивизии. В наградном листе героя описывается, что в полку Ахметшина назвали бесстрашным. Во время форсирования Днепра подразделение Каюма Ахметшина попало в окружение. Несмотря на кончающиеся боеприпасы и сжимающееся кольцо, будущий герой уничтожил станковый пулемёт противника и поднял взвод в атаку ради прорыва к своим. В результате рукопашной схватки, действуя гранатами и штыками, подчинённый взвод прорвал окружение и вышел к своему эскадрону.

Не так давно в родном селе Акъяр, райцентре Хайбуллинского района, женщина упала в подъезде дома на Юбилейной, 12, из-за чего рассекла губу, вывихнула руку и получила сотрясение мозга. Её правнучка пожаловалась на бездействие местных властей. Всему виной — ужасное состояние подъезда.

Напомним, что о разбитом подъезда правнучка Героя СССР жаловалась ещё в начале года. Анастасия А. показала жуткие картины разрушенного подъезда — там осыпается штукатурка, а от ступенек буквально ничего не осталось.

Переломать ноги в подъезде: в Башкирии показали, где живет дочь Героя СССР
Узнать подробнее

Тогда администрация Хайбуллинского района ограничилась отпиской, взвалив ответственность на собственников многоквартирного дома и рекомендовав им самим найти деньги на ремонт.

Прошло полгода, и бездействие едва не обернулось трагедий. Анастасия А. рассказала, что её бабушка оступилась в подъезде — случившееся едва не обернулось трагедией. В комментариях к посту главы Башкирии она обратилась с просьбой «сдвинуть ремонт с мёртвой точки». Женщина показала Хабирову фотографии «катакомб», как она описала состояние парадной.

В этот раз администрация сообщила, что отправила управляющую компанию ООО «Сервис» сделать бетонную стяжку полов. Однако власти сразу предупредили — капитального ремонта подъезда жильцам придётся ждать до 2024 года.

Однако, как считает Анастасия А., даже стяжка полов была сделана, мягко говоря, некачественно. В ее фотографиях видно, что по полу как будто просто размазали ведро раствора, даже не постаравшись придать работе приемлемый вид.

Таким ремонтом откупились в администрации Хайбуллинского районаТаким ремонтом откупились в администрации Хайбуллинского района
Таким ремонтом откупились в администрации Хайбуллинского района
Фото: Анастасия А. / vk.com

Администрация района, оправдываясь за качество работ, сослалась на нехватку персонала, «в том числе из-за недостаточной престижности работы в отрасли». И снова предложили дому ждать капремонта еще год.

Редакция Mkset направила письменный запрос в администрацию Хайбуллинского района, чтобы выяснить, почему власти не могут отремонтировать подъезд, где живет дочь Героя СССР. Ответ будет опубликован после его получения.

#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
Подпишитесь
«Тихая охота»: рассказываем, где найти грибные места в Башкирии этой осенью
Сегодня, 02:00
Стала известна дата открытия магазина «Золотое Яблоко» в Уфе
Вчера, 17:24
Названы условия включения отопления в Уфе
Вчера, 04:44
Первый снег выпал в Башкирии: смотрим, как это было
Вчера, 11:09
«С 4 сентября»: туристам из Башкирии сделали важное заявление о поездках в Соль-Илецк
Вчера, 07:31