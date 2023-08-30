Как в катакомбах: чиновники Башкирии закрыли глаза на условия жизни дочери Героя СССР

Справка. Каюм Ахметшин во время Великой Отечественной войны был помощником командира сабельного взвода 112-й башкирской кавалерийской дивизии. В наградном листе героя описывается, что в полку Ахметшина назвали бесстрашным. Во время форсирования Днепра подразделение Каюма Ахметшина попало в окружение. Несмотря на кончающиеся боеприпасы и сжимающееся кольцо, будущий герой уничтожил станковый пулемёт противника и поднял взвод в атаку ради прорыва к своим. В результате рукопашной схватки, действуя гранатами и штыками, подчинённый взвод прорвал окружение и вышел к своему эскадрону.