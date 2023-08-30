Как пройдут выборы в Башкирии 10 сентября 2023 года

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Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 08:06
Главная избирательная кампания в сентябре 2023 года в Башкирии — избрание нового состава Госсовета Республики-Курултая. Всего будет переизбрано 110 депутатов Курултая: половина по одномандантым избирательным округам, половина — по партийным спискам.
Также в Республике в сентябре 2023 года пройдут выборы депутатов в Советы городских и сельских поселений — всего 775 избирательных кампаний, и 2 кампании по дополнительным выборам представителей в органы местного самоуправления. Всего жителям Башкирии предстоит выбрать 7880 депутатов всех уровней.
Ознакомиться со списком депутатов по своему избирательному округу можно на сайте Центризбиркома Республики Башкортостан либо на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы».
Для голосования в Башкирии установили один день. Прийти проголосовать за народных избранников можно 10 сентября. В этот день участки будут открыты с 7 часов утра до 9 часов вечера по местному времени.
Избиратели, которые в назначенный для голосования день не смогут посетить избирательные участки по месту своего жительства в силу уважительных обстоятельств (командировки, состояние здоровья, отпуск, исполнение государственных либо общественных обязанностей и др.), могут отдать свои голоса досрочно.
Досрочные выборы в Башкирии проходят с 30 августа по 9 сентября в участковых избиркомах по месту регистрации избирателя. В рабочие дни проголосовать можно с 16.00 до 20.00, в выходные дни — с десяти часов утра до двух часов дня.
Услуга «мобильный избиратель» на выборах депутатов местных Советов в Республике Башкортостан недоступна. Но с помощью сервиса «Мобильный избиратель» можно отдать свой голос на выборах в Курултай. Для этого нужно подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения с 26 июля по 6 сентября через портал «Госуслуги» либо с 30 августа по 6 сентября — лично в любую участковую избирательную комиссию Башкирии.
Списки избирательных участков в районах, сельских поселениях и городах Башкирии можно посмотреть на сайте Центризбиркома Республики Башкортостан. Здесь доступна информация обо всех адресах нахождения ТИК.
Найти свой участок для голосования можно также на сайте Центризбиркома РФ. Чтобы найти нужный участок, необходимо ввести свой адрес по прописке в поисковую строку сайта.
Проголосовать на выборах в Башкирии в сентябре 2023 года можно только офлайн, то есть лично посетив избирательный участок по месту регистрации. Дистанционное электронное голосование в Республике Башкортостан пока технически неосуществимо.