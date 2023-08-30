Как пройдут выборы в Башкирии 10 сентября 2023 года

Услуга «мобильный избиратель» на выборах депутатов местных Советов в Республике Башкортостан недоступна. Но с помощью сервиса «Мобильный избиратель» можно отдать свой голос на выборах в Курултай. Для этого нужно подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения с 26 июля по 6 сентября через портал «Госуслуги» либо с 30 августа по 6 сентября — лично в любую участковую избирательную комиссию Башкирии.