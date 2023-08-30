Год до юбилея: что известно о доме в Ишимбае, где взрыв разнес целую квартиру

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Дому №95 на улице Советской в Ишимбае, по данным системы ГИС ЖКХ, уже 69 лет — он построен в 1954 году. В двухэтажке 12 жилых квартир, еще один этаж является подземным. Здание блочного типа и построено из шлакоблоков. В августе 2014 года было установлено, что износ дома на Советской составляет 40%. При этом дом имеет статус исправного.
Как указано в ГИС ЖКХ, данная двухэтажка не признана аварийной и не является объектом культурного наследия. В доме располагаются три магазина: с постельными принадлежностями, со шторами и магазин с недорогой одеждой.
Известно, что дом на Советской, 95 с декабря 2020 года обслуживает УК «Квалификация-2». В 2021 году управляющая компания оценила состояние газоснабжения дома как «удовлетворительное». Примечательно, что к концу 2022 года жильцы задолжали за капремонт чуть более 154 тысяч рублей. Газом дом снабжает ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».
Напомним, в результате взрыва в доме пострадал мужчина. Позже МЧС Башкирии сообщили об еще одном пострадавшем. Им понадобилась медпомощь.