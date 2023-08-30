Год до юбилея: что известно о доме в Ишимбае, где взрыв разнес целую квартиру

Дому №95 на улице Советской в Ишимбае, по данным системы ГИС ЖКХ, уже 69 лет — он построен в 1954 году. В двухэтажке 12 жилых квартир, еще один этаж является подземным. Здание блочного типа и построено из шлакоблоков. В августе 2014 года было установлено, что износ дома на Советской составляет 40%. При этом дом имеет статус исправного.