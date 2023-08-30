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Published Сегодня, 16:33

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Год до юбилея: что известно о доме в Ишимбае, где взрыв разнес целую квартиру

Год до юбилея: что известно о доме в Ишимбае, где взрыв разнес целую квартиру

30 августа 2023, 16:33
Фото: t.me/mchsrb01
Mkset изучил паспорт дома, в котором вечером 30 августа взорвался газ.

Дому №95 на улице Советской в Ишимбае, по данным системы ГИС ЖКХ, уже 69 лет — он построен в 1954 году. В двухэтажке 12 жилых квартир, еще один этаж является подземным. Здание блочного типа и построено из шлакоблоков. В августе 2014 года было установлено, что износ дома на Советской составляет 40%. При этом дом имеет статус исправного.

Как указано в ГИС ЖКХ, данная двухэтажка не признана аварийной и не является объектом культурного наследия. В доме располагаются три магазина: с постельными принадлежностями, со шторами и магазин с недорогой одеждой.

Известно, что дом на Советской, 95 с декабря 2020 года обслуживает УК «Квалификация-2». В 2021 году управляющая компания оценила состояние газоснабжения дома как «удовлетворительное». Примечательно, что к концу 2022 года жильцы задолжали за капремонт чуть более 154 тысяч рублей. Газом дом снабжает ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

Напомним, в результате взрыва в доме пострадал мужчина. Позже МЧС Башкирии сообщили об еще одном пострадавшем. Им понадобилась медпомощь.

#Происшествия#Новости Башкирии#Взрыв#Валерия Панаева#Ишимбайский район
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