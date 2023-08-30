Глава Корпорации МСП раскрыл плюсы «зонтичного» механизма строительства гостиниц

«Драйвером стал запуск совместной программы Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП», — заявил гендиректор Корпорации МСП. Он высказал предположение, что именно благодаря этой программе у малого и среднего бизнеса появились возможности привлечения 16,7 миллиарда рублей на претворение в жизнь 148 проектов. В этом году средства на сумму 7,5 миллиарда были потрачены на реализацию 54 гостиничных проектов. За счет этих средств планируют создать и модернизировать более трех тысяч номеров, сообщил Исаевич.