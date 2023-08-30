Глава Корпорации МСП раскрыл плюсы «зонтичного» механизма строительства гостиниц

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Такую идею во время стратегической сессии Правительства РФ по развитию туризма обнародовал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, пишет ТАСС.
«Корпорация МСП в рамках „зонтичных“ поручительств уже поручается за бизнес перед банками, однако существующего уровня потерь недостаточно для поддержки именно инвестиционных гостиничных проектов», — рассказал Исаевич. Он высказал предположение, что самым удачным решением может быть обращение к особому «зонтичному» механизму с повышенным уровнем потерь для гостиничного бизнеса. Таким образом, ожидается, что банки начнут более активное кредитование долгосрочных проектов на большие суммы, ведь 50% риска ляжет на государство в лице Корпорации МСП, подвел итог Исаевич.
Руководитель Корпорации МСП ожидает, что по результатам осуществления представленной инициативы до 2030 года банки найдут возможность выделить двадцать миллиардов рублей при максимальных бюджетных затратах до одного миллиарда рублей. В свою очередь, бизнес направит инвестиций на сумму около пяти миллиардов рублей, что поможет созданию восьми тысяч новых гостиничных номеров и модернизации двенадцати тысяч уже имеющихся.
Александр Исаевич рассказал, что сектор МСП в гостиничном бизнесе обнаруживает явный запрос на развитие и масштабирование, компании готовы к активным вложениям. Тем не менее им требуется действенная поддержка со стороны государства.
В данный момент, заключил Исаевич, у малого и среднего бизнеса растут потребности в заемном финансировании. В частности, доля кредитования МСП в текущем году в два раза превзошла показатели прошлого года. В значительной степени рост этих показателей был связан с помощью государства, на которую пришелся каждый третий рубль. При этом 90% государственной поддержки было выделено в целях стимулирования инвестиционного кредитования.
«Драйвером стал запуск совместной программы Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП», — заявил гендиректор Корпорации МСП. Он высказал предположение, что именно благодаря этой программе у малого и среднего бизнеса появились возможности привлечения 16,7 миллиарда рублей на претворение в жизнь 148 проектов. В этом году средства на сумму 7,5 миллиарда были потрачены на реализацию 54 гостиничных проектов. За счет этих средств планируют создать и модернизировать более трех тысяч номеров, сообщил Исаевич.
Сегодня малый и средний бизнес делает важный вклад в совершенствование индустрии гостеприимства в РФ. В одном только гостиничном секторе МСП обеспечивает рабочие места для более чем 184 тысяч человек, что составляет треть от общего числа работников гостиничного бизнеса страны. При низком росте числа компаний заметно — почти на 24% — вырос уровень занятости.