ГК «Садовое кольцо» раскрыл детали сотрудничества с ХК «Салават Юлаев»

На вопрос о том, как появление нового спонсора отразится на финансовом положении клуба, Кислицин вновь использует обтекаемые формулировки, заявляя, что в нынешних реалиях полученная клубом в рамках партнерства сумма «очень существенна». К слову, как отмечает представитель клуба, его коммерческая прибыль от продажи мерча и билетов, а также от партнеров по итогам прошлого года превысила 400 миллионов рублей.