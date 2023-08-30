ГК «Садовое кольцо» раскрыл детали сотрудничества с ХК «Салават Юлаев»

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Во вторник, 29 августа, в ледовом дворце спорта Уфа-арена прошла пресс-конференция, посвященная началу сотрудничества между застройщиком «Садовое кольцо» и хоккейным клубом «Салават Юлаев». С этого сезона застройщик выступает спонсором ведущего хоккейного клуба республики. В рамках мероприятия на вопросы журналистов ответили заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов и первый заместитель гендиректора клуба Александр Кислицин.
— Нам действительно очень приятно находится здесь по такому знаменательному для нас поводу, потому что в Уфе мы являемся девелопером, строим жилье и уже занимаемся этим на протяжении трех лет, а «Салават Юлаев», наверное, самый известный бренд на территории всего Башкортостана и настоящее достояние республики, — выступил Илья Колунов с приветственным словом.
Отметим, что «Садовое кольцо» уже неоднократно выступало в роли спонсора спортивных команд. Как рассказывает Колунов, застройщик уже долгое время сотрудничает с подмосковной волейбольной командой «Заречье-Одинцово» и футбольным клубом «Зоркий» из родного для группы компаний Красногорска. При этом подчеркивается, что «Салават Юлаев» это первый хоккейный клуб, с которым сотрудничает застройщик.
О данном сотрудничестве также высказался заместитель гендиректора хоккейной команды.
— Я думаю, что наше сотрудничество не будет ограничиваться только этим хоккейным сезоном, у нас уже есть наработки в развитии социальных историй, которые, я думаю, будут популяризироваться в республике, — сказал Александр Кислицин.
Примечательно, что представитель хоккейного клуба, отвечая на вопрос о заключении соглашения, начинает говорить пространно, обещая, что «самое интересное ещё впереди».
На вопрос о том, как появление нового спонсора отразится на финансовом положении клуба, Кислицин вновь использует обтекаемые формулировки, заявляя, что в нынешних реалиях полученная клубом в рамках партнерства сумма «очень существенна». К слову, как отмечает представитель клуба, его коммерческая прибыль от продажи мерча и билетов, а также от партнеров по итогам прошлого года превысила 400 миллионов рублей.