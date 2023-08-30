Диверсия на железных путях, пожар в Уфе и взрыв в жилом доме

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в Уфе в этом году завершат до 15 сентября. По словам Тристана, на данный момент уже отремонтировано более 830 погонных километров тепломагистралей, что составляет порядка 85% от плана. Также на 84% готовы котельные и на 75% — центральные тепловые пункты. Гидравлические испытания также ещё продолжаются. При этом на отдельных участках завершение работ в соответствии с графиком запланировано в ноябре, однако, как заявляют городские власти, это не скажется на подаче тепла в жилища уфимцев.
Признаки вскрытия релейного шкафа около часа ночи обнаружил диспетчер на перегоне Черниковка — Шакша в Калининском районе Уфы. Вскоре туда прибыли сотрудники экстренных служб. В результате действий злоумышленников один из шкафов якобы полностью выгорел, помимо этого неизвестные также попытались вскрыть два других шкафа, но безуспешно — удалось лишь слегка поцарапать их. После устранения последствий движение поездов возобновилось. Задержка составила около двух часов и коснулась только грузовых составов.
Сегодня в микрорайоне Нижегородка на улице Малой Лесозаводской произошел пожар, охвативший преимущественно частные жилые дома. Возгорание на площади 300 кв. м. тушили 39 человек и 19 единиц техники. Работу усложнял сильный ветер в Уфе. Из-за пожара пришлось эвакуировать пятерых жильцов многоквартирного дома.
Военнослужащий Ильдар Б., который угрожал взорвать гранату в Уфе и требовал переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым, покончил с собой в камере. Mkset обратился в следственный комитет Башкирии для уточнения информации, однако там перенаправили в военно-следственный отдел СК РФ. Оперативный комментарий получить не удалось.
Сегодня в Ишимбае произошёл взрыв, который разнес квартиру в жилом доме. Прибывшие пожарные установили, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась несущая стена. Межрайонная прокуратура Ишимбая организовала проверку по случаю утечки газа в двухэтажном многоквартирном доме на улице Советской. В ходе проверки будет оценено соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. По предварительной информации, два человека получили травмы в результате происшествия и получают медицинскую помощь. Жильцы других квартир не пострадали и были эвакуированы.
После обнаружения допинга у семерых игроков руководство клуба приняло решение отправить всю команду на анализы в частную клинику. Запрещенные препараты были обнаружены у всех хоккеистов «Толпара», за исключением травмированных. Допинг якобы также был обнаружен у техника и массажиста хоккейного клуба. Сами хоккеисты якобы заявили, что тренер по физподготовке будто бы принуждал их принимать препараты.
В Башкирии внесли изменения в порядок назначения и выплаты единовременной материальном помощи членам семей погибших в ходе СВО. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. Так, согласно тексту постановления, выплату могут получить семьи погибших в ходе СВО военнослужащих, которые родились, проживали либо были похоронены на территории Башкортостана. Отмечается, что на выплаты могут претендовать, в том числе сотрудники региональной Росгвардии. Подчеркивается, что размер выплат остался прежним — 2 млн рублей. В случае гибели военнослужащего данная сумма в равных долях делится между членами семьи погибшего.