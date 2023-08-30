Диверсия на железных путях, пожар в Уфе и взрыв в жилом доме

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в Уфе в этом году завершат до 15 сентября. По словам Тристана, на данный момент уже отремонтировано более 830 погонных километров тепломагистралей, что составляет порядка 85% от плана. Также на 84% готовы котельные и на 75% — центральные тепловые пункты. Гидравлические испытания также ещё продолжаются. При этом на отдельных участках завершение работ в соответствии с графиком запланировано в ноябре, однако, как заявляют городские власти, это не скажется на подаче тепла в жилища уфимцев.