Диетолог рассказала о специях и пряностях, которые помогают похудеть

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Диетолог Анастасия Кондаурова подтверждает эту информацию и добавляет, что кардамон можно комбинировать со свежими овощами и даже мясом, а также добавлять в кофе.
Кондаурова также рассказывает о других специях и пряностях, которые способствуют быстрому похудению. Имбирь, куркума, корица, перец чили и чеснок — все они ускоряют обмен веществ и помогают организму сжигать больше жира, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако особое внимание эксперт уделяет куркуме. Она не только помогает похудеть, но и оказывает благотворное воздействие на здоровье за счет своих антиоксидантных и противовоспалительных свойств.
Кондаурова также советует использовать комбинацию перца чили и грейпфрута. Чили стимулирует обмен веществ, а грейпфрут содержит фруктовые кислоты, которые выводят лишнюю жидкость из организма.
Она также подчеркивает, что перед изменением своего рациона питания людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться со специалистом, особенно если у них есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.