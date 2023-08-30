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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Диетолог рассказала о специях и пряностях, которые помогают похудеть

30 августа 2023, 08:27
Согласно британской газете The Sun, американские ученые выяснили, что кардамон положительно воздействует на здоровье и помогает снизить вес.

Диетолог Анастасия Кондаурова подтверждает эту информацию и добавляет, что кардамон можно комбинировать со свежими овощами и даже мясом, а также добавлять в кофе.

Кондаурова также рассказывает о других специях и пряностях, которые способствуют быстрому похудению. Имбирь, куркума, корица, перец чили и чеснок — все они ускоряют обмен веществ и помогают организму сжигать больше жира, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако особое внимание эксперт уделяет куркуме. Она не только помогает похудеть, но и оказывает благотворное воздействие на здоровье за счет своих антиоксидантных и противовоспалительных свойств.

Кондаурова также советует использовать комбинацию перца чили и грейпфрута. Чили стимулирует обмен веществ, а грейпфрут содержит фруктовые кислоты, которые выводят лишнюю жидкость из организма.

Она также подчеркивает, что перед изменением своего рациона питания людям с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться со специалистом, особенно если у них есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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