Дату открытия участка улицы Пугачева в Уфе сместили на месяц

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
В Уфе перекрытие проезда по ул. Пугачева, на участке от Бельской до Геофизиков, продлено до 30 сентября 2023. В администрации Уфы поясняют, что продление сроков введенных ранее ограничений связано с проведением работ по переустройству сетей напорной канализации и водопровода.
В настоящий момент объезд возможен по ул. Бельской, бульвару Назара Наджми, ул. Просвещения.
Напомним, завтра, 31 августа после ремонта будет вновь открыт участок улицы Колгуевской в Уфе, закрытый в мае этого года в связи с продолжением строительства водовода.