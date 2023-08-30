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Власти Уфы продлили время перекрытия участка улицы Пугачева до 30 сентября

Дату открытия участка улицы Пугачева в Уфе сместили на месяц

30 августа 2023, 06:47

Власти Уфы продлили время перекрытия участка улицы Пугачева до 30 сентября

Продление сроков перекрытия прокомментировали в администрации Уфы

В Уфе перекрытие проезда по ул. Пугачева, на участке от Бельской до Геофизиков, продлено до 30 сентября 2023. В администрации Уфы поясняют, что продление сроков введенных ранее ограничений связано с проведением работ по переустройству сетей напорной канализации и водопровода.

В настоящий момент объезд возможен по ул. Бельской, бульвару Назара Наджми, ул. Просвещения.

Напомним, завтра, 31 августа после ремонта будет вновь открыт участок улицы Колгуевской в Уфе, закрытый в мае этого года в связи с продолжением строительства водовода.

#Общество#Город#Уфа#Новости Уфы#Перекрыто движение#Азамат Нухов
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