Дату открытия участка улицы Пугачева в Уфе сместили на месяц

В Уфе перекрытие проезда по ул. Пугачева, на участке от Бельской до Геофизиков, продлено до 30 сентября 2023. В администрации Уфы поясняют, что продление сроков введенных ранее ограничений связано с проведением работ по переустройству сетей напорной канализации и водопровода.