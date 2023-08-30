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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Бывшая сотрудница «Кроношпана» в Уфе подозревается в мошенничестве на крупную сумму

Бывшая сотрудница «Кроношпана» в Уфе подозревается в мошенничестве на крупную сумму

30 августа 2023, 14:38
Фото: 1MI
Об этом сообщает следственный комитет Башкирии

По версии следствия, с февраля 2017 года по сентябрь 2018 года начальник отдела логистики в компании сговорилась с неизвестными лицами и сделала поддельные договоры на транспортную экспедицию с двумя фиктивными фирмами для перевозки грузов ООО «Кроношпан Башкортостан».

После того, как подписала документы, она передала их в бухгалтерию, чтобы получить оплату за услуги, которые фактически не были выполнены. Из-за этих действий был нанесен ущерб в размере почти 26 миллионов рублей. Подсудимая не признала своей вины. Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил требования о возмещении ущерба.

В отношении ее соучастников материалы выделены в отдельное производство.

Ранее Mkset сообщал о суде в Уфе связанный с мошенничеством на сумму 302 миллиона рублей. Иск был связан с событиями, которые приняли судебный оборот еще в 2019 году: против руководительницы ООО «Уфа» было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном «в сговоре с группой лиц».

#Общество#Происшествия#Башкирия#Мошенничество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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