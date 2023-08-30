Бывшая сотрудница «Кроношпана» в Уфе подозревается в мошенничестве на крупную сумму

После того, как подписала документы, она передала их в бухгалтерию, чтобы получить оплату за услуги, которые фактически не были выполнены. Из-за этих действий был нанесен ущерб в размере почти 26 миллионов рублей. Подсудимая не признала своей вины. Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил требования о возмещении ущерба.