Бывшая сотрудница «Кроношпана» в Уфе подозревается в мошенничестве на крупную сумму

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
По версии следствия, с февраля 2017 года по сентябрь 2018 года начальник отдела логистики в компании сговорилась с неизвестными лицами и сделала поддельные договоры на транспортную экспедицию с двумя фиктивными фирмами для перевозки грузов ООО «Кроношпан Башкортостан».
После того, как подписала документы, она передала их в бухгалтерию, чтобы получить оплату за услуги, которые фактически не были выполнены. Из-за этих действий был нанесен ущерб в размере почти 26 миллионов рублей. Подсудимая не признала своей вины. Суд приговорил ее к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил требования о возмещении ущерба.
В отношении ее соучастников материалы выделены в отдельное производство.
Ранее Mkset сообщал о суде в Уфе связанный с мошенничеством на сумму 302 миллиона рублей. Иск был связан с событиями, которые приняли судебный оборот еще в 2019 году: против руководительницы ООО «Уфа» было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном «в сговоре с группой лиц».