Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Башкирии спасти озеро от рук бизнесмена

Напомним, ранее жители Ташбулатовского сельсовета, где расположен водоем, обратились к Бастрыкину с просьбой проверить законность действий лиц, ответственных за распределение земельных участков. Свою просьбу жители села выразили в видеообращении, которое опубликовал на своей странице ВКонтакте Ильнур Суюндуков.