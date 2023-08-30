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Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Башкирии спасти озеро от рук бизнесмена

Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Башкирии спасти озеро от рук бизнесмена

30 августа 2023, 09:22
Фото: 1MI
После обращения обеспокоенных граждан СКР начал проверку ситуации с передачей части берега озера

Следственный комитет России под руководством председателя Александра Бастрыкина проводит проверку в связи с передачей предпринимателю Ильгизу Мусину части северо-западного берега озера Карабалыкты в Абзелиловском районе Башкирии.

Известно, что Ильгиз Мусин — совладелец сельскохозяйственного производственного кооператива «КФХ „Янтак“», расположенного в Абзелиловском районе. Кооператив специализируется на высококачественном рыболовстве.

Напомним, ранее жители Ташбулатовского сельсовета, где расположен водоем, обратились к Бастрыкину с просьбой проверить законность действий лиц, ответственных за распределение земельных участков. Свою просьбу жители села выразили в видеообращении, которое опубликовал на своей странице ВКонтакте Ильнур Суюндуков.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Бастрыкин#Озеро Карабалыкты
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