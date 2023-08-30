Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Башкирии спасти озеро от рук бизнесмена

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Следственный комитет России под руководством председателя Александра Бастрыкина проводит проверку в связи с передачей предпринимателю Ильгизу Мусину части северо-западного берега озера Карабалыкты в Абзелиловском районе Башкирии.
Известно, что Ильгиз Мусин — совладелец сельскохозяйственного производственного кооператива «КФХ „Янтак“», расположенного в Абзелиловском районе. Кооператив специализируется на высококачественном рыболовстве.
Напомним, ранее жители Ташбулатовского сельсовета, где расположен водоем, обратились к Бастрыкину с просьбой проверить законность действий лиц, ответственных за распределение земельных участков. Свою просьбу жители села выразили в видеообращении, которое опубликовал на своей странице ВКонтакте Ильнур Суюндуков.