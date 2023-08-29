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Жители Башкирии попросили Бастрыкина спасти известное озеро

Жители Башкирии попросили Бастрыкина спасти известное озеро

29 августа 2023, 12:51
Фото: Анна Тарлап / 1MI
Свою просьбу жители села Ташбулатово выразили в видеообращении, которое накануне вечером опубликовал на своей странице ВКонтакте Ильнур Суюндуков.

Обращение предназначено для ознакомления федеральному прокурору России Игорю Краснову, председателю СК Александру Бастрыкину, а также руководителю по надзору природопользования Светлане Радионовой.

Видео: Ильнур Суюндуков // vk.com

В видеообращении говорится, что территория озера Карабалыкты якобы была незаконно передана в распоряжение некоему Ильгизу Мусину. Тот, в свою очередь, будто бы ограничил доступ к озеру для местных жителей, которые всегда использовали водоем для рыбалки и отдыха, а также проводили на берегу субботники. Со слов местных жителей, из-за установленных ограждений оказался перекрыт единственный путь к пастбищу, которое регулярно используется сельчанами, так как основной доход для населённого пункта приносит содержащийся у местных скот.

Само по себе озеро Карабалыкты имеет историческую ценность, так как именно на его берегу был найден один из древних археологичесих памятников. В этом плане водоём связан с озёрами Сабакты и Банное, которые расположены неподалёку. Помимо этого, особенностью озера является то, что его дно покрыто яшмой, а сама вода прозрачная. Археологи считают, что впервые люди заселили берег озера около двух веков назад.

Ранее Mkset писал о том, что около известного памятника природы в Башкирии начались строительные работы, которые обеспокоили жителей республики. Однако в том случае возможность угрозы для озера была исключена.

#Общество#Видео#Экология#Башкирия#Анна Савельева#Александр Бастрыкин#Ташбулатово#Игорь Краснов#Светлана Радионова#Пастбище#Бастрыкин
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