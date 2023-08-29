Жители Башкирии попросили Бастрыкина спасти известное озеро

Само по себе озеро Карабалыкты имеет историческую ценность, так как именно на его берегу был найден один из древних археологичесих памятников. В этом плане водоём связан с озёрами Сабакты и Банное, которые расположены неподалёку. Помимо этого, особенностью озера является то, что его дно покрыто яшмой, а сама вода прозрачная. Археологи считают, что впервые люди заселили берег озера около двух веков назад.