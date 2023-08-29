Странного мужчину задержали у главного сборного пункта военкомата в центре Уфы

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Уфе 21-летний парень пришел к сборному пункту военкомата на Революционной с канистрой бензина и спичками. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Горожанин появился у сборного пункта около 4 часов утра, однако в это же время к у комиссариата находились полицейские. Увидев сотрудников парень попытался скрыться, но безуспешно, так как уже успел привлечь к себе внимание. Правоохранители догнали его и задержали. По информации Baza, при себе у него нашли пятилитровую канистру с бензином и спички
Оперативно получить комментарий у пресс-службы МВД РБ не удалось.