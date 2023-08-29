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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

В Уфе у военкомата задержали 21-летнего парня с канистрой бензина и спичками

Странного мужчину задержали у главного сборного пункта военкомата в центре Уфы

29 августа 2023, 06:57
Фото: 1MI

В Уфе у военкомата задержали 21-летнего парня с канистрой бензина и спичками

Известны подробности инцидента, их сообщает телеграм-канал Baza.

В Уфе 21-летний парень пришел к сборному пункту военкомата на Революционной с канистрой бензина и спичками. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Горожанин появился у сборного пункта около 4 часов утра, однако в это же время к у комиссариата находились полицейские. Увидев сотрудников парень попытался скрыться, но безуспешно, так как уже успел привлечь к себе внимание. Правоохранители догнали его и задержали. По информации Baza, при себе у него нашли пятилитровую канистру с бензином и спички

Оперативно получить комментарий у пресс-службы МВД РБ не удалось.

#Элина Сайфранова
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