В правительстве подняли тему проблемных домов

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии сообщил, что в список проблемных объектов по республике на данный момент входит 31 многоэтажный дом.
12 жилых домов достраиваются за счёт средств республики. По окончании застройки более 1000 человек смогут получить в них жилплощадь. Большая часть этих объектов относится к компании «Госстрой» и ЖК «Цветы Башкирии».
Собственникам 11 домов в количестве 388 человек Фондом развития территорий будут выплачены денежные компенсации в связи с невыполнением требований «Башинвестдом» и в ЖК «Миловский парк».
В Миловке два объекта компании «КилСтройИнвест» и СК «Квартал» буду достроены за счёт Фонда защиты прав дольщиков. В них получат квартиры 179 человек.
Два дома, предположительно, будут выписаны из реестра, поскольку не имеют дольщиков. Помимо этого, совет федерального Фонда развития территорий будет решать, стоит ли выделять средства для трёх объектов, среди которых дома в ЖК «Московский», СК «Трест № 21» и компании «Маштехресурсы»