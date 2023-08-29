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Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

В правительстве подняли тему проблемных домов

В правительстве подняли тему проблемных домов

29 августа 2023, 16:19
Фото: Юлия Акмурзина / 1MI
На настоящий момент число дольщиков, чьи права были нарушены, составляет 2 тысячи человек. В правительстве остро стал вопрос об их восстановлении.

Заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии сообщил, что в список проблемных объектов по республике на данный момент входит 31 многоэтажный дом.

12 жилых домов достраиваются за счёт средств республики. По окончании застройки более 1000 человек смогут получить в них жилплощадь. Большая часть этих объектов относится к компании «Госстрой» и ЖК «Цветы Башкирии».

Собственникам 11 домов в количестве 388 человек Фондом развития территорий будут выплачены денежные компенсации в связи с невыполнением требований «Башинвестдом» и в ЖК «Миловский парк».

В Миловке два объекта компании «КилСтройИнвест» и СК «Квартал» буду достроены за счёт Фонда защиты прав дольщиков. В них получат квартиры 179 человек.

Два дома, предположительно, будут выписаны из реестра, поскольку не имеют дольщиков. Помимо этого, совет федерального Фонда развития территорий будет решать, стоит ли выделять средства для трёх объектов, среди которых дома в ЖК «Московский», СК «Трест № 21» и компании «Маштехресурсы»

#Уфа#Компенсации#Новости Башкирии#Дольщики#Анна Савельева#Проблемные дома#Многоквартирный дом#Достройка#Фонд развития территорий#Фонд защиты прав дольщиков#ЖК Московский#Башинвестдом#ЖК Цветы Башкирии#СК Трест № 21#Компания Маштехресурсы
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