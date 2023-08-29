В правительстве подняли тему проблемных домов

Два дома, предположительно, будут выписаны из реестра, поскольку не имеют дольщиков. Помимо этого, совет федерального Фонда развития территорий будет решать, стоит ли выделять средства для трёх объектов, среди которых дома в ЖК «Московский», СК «Трест № 21» и компании «Маштехресурсы»