Первый снег выпал в Башкирии: смотрим, как это было

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Видеороликом очевидцы природного явления поделились с «Вести-Башкортостан». Как рассказал автор ролика, падающий снег ему удалось заснять во время похода на гору Иремель.
В конце августа на Башкирию выпали заморозки и пасмурная погода, сопровождающаяся кратковременными дождями в отдельных районах. Ранее Mkset писал о том, что холод и дожди продляться вплоть до 6 сентября, после чего в республике ожидается повышение температуры.