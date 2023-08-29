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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Первый снег в Башкирии попал на видео

Первый снег выпал в Башкирии: смотрим, как это было

29 августа 2023, 11:09
Фото: Photobank Ura Media / 1MI

Первый снег в Башкирии попал на видео

Сегодня, 29 августа, в Белорецком районе республики на видеозапись попал момент снежных осадков.

Видеороликом очевидцы природного явления поделились с «Вести-Башкортостан». Как рассказал автор ролика, падающий снег ему удалось заснять во время похода на гору Иремель.

Видео: Вести Башкортостан // gtrk.tv

В конце августа на Башкирию выпали заморозки и пасмурная погода, сопровождающаяся кратковременными дождями в отдельных районах. Ранее Mkset писал о том, что холод и дожди продляться вплоть до 6 сентября, после чего в республике ожидается повышение температуры.

#Видео#Башкирия#Снег#Новости Башкирии#Видеозапись#Заморозки#Анна Савельева#Живая природа#Гора Иремель
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