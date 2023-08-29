Первый снег выпал в Башкирии: смотрим, как это было

В конце августа на Башкирию выпали заморозки и пасмурная погода, сопровождающаяся кратковременными дождями в отдельных районах. Ранее Mkset писал о том, что холод и дожди продляться вплоть до 6 сентября, после чего в республике ожидается повышение температуры.