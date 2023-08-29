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В Башкирии зафиксировали минимальную за 20 лет смертность от алкоголя

В Башкирии зафиксировали минимальную за 20 лет смертность от алкоголя

29 августа 2023, 03:35
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава Минторга РБ Алексей Гусев.

Стало известно, что в Башкирии в 2022 году зафиксирована минимальная за 20 лет смертность от отравления алкоголем. Как накануне сообщил глава Минторга РБ Алексей Гусев, в прошлом году погибло 52 человека.

По данным ведомства, в 2022 году от интоксикации спиртным погибло 52 человека, в 2021 — 57 человек, в 2020 — 73, а в 2019 и 2018 годах — 102 и 211 соответственно.

Напомним, что глава Башкирии также анонсировал массовые обдавав на точки продажи нелегального алкоголя.

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#Элина Сайфранова#Алкоголь#Новости Башкирии#Розничная продажа алкоголя#Алкогольные напитки#Отправление алкоголем
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