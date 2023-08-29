В Башкирии зафиксировали минимальную за 20 лет смертность от алкоголя

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Стало известно, что в Башкирии в 2022 году зафиксирована минимальная за 20 лет смертность от отравления алкоголем. Как накануне сообщил глава Минторга РБ Алексей Гусев, в прошлом году погибло 52 человека.
По данным ведомства, в 2022 году от интоксикации спиртным погибло 52 человека, в 2021 — 57 человек, в 2020 — 73, а в 2019 и 2018 годах — 102 и 211 соответственно.
Напомним, что глава Башкирии также анонсировал массовые обдавав на точки продажи нелегального алкоголя.