Ожидание 3-5 часов: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Сегодня, 29 августа, из-за сильного тумана в Международном аэропорту «Уфа» задержали более 15 рейсов на прилет и более 10 рейсов на вылет. Об этом сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник.
Известно, что в среднем рейсы были задержаны на 3-5 часов.
Ранее мы также сообщали, что в Уфу из-за густого тумана не смог долететь самолет из Нижневартовска. Была сделана вынужденная посадка в Екатеринбурге.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу аэростата Уфы.