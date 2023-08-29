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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Десятки рейсов задержали в аэропорту Уфы из-за утреннего тумана

Ожидание 3-5 часов: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас

29 августа 2023, 05:13
Фото: 1MI

Десятки рейсов задержали в аэропорту Уфы из-за утреннего тумана

В среднем рейсы задерживают на 3-5 часов, сообщают «Вести-Башкортостан».

Сегодня, 29 августа, из-за сильного тумана в Международном аэропорту «Уфа» задержали более 15 рейсов на прилет и более 10 рейсов на вылет. Об этом сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник.

Известно, что в среднем рейсы были задержаны на 3-5 часов.

Ранее мы также сообщали, что в Уфу из-за густого тумана не смог долететь самолет из Нижневартовска. Была сделана вынужденная посадка в Екатеринбурге.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу аэростата Уфы.

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#Элина Сайфранова#Самолеты#Новости Уфы#Самолет
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