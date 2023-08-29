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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Сразу пять летящих в Уфу самолетов перенаправили в другие города: что произошло

Сразу пять летящих в Уфу самолетов перенаправили в другие города: что произошло

29 августа 2023, 09:08
Фото: 1MI
Всего из-за тумана было задержано более 10 авиарейсов.

Стало известны новые подробности задержки рейсов в уфимском аэропорту. Так, ухудшение погоды началось в 00:21 по местном времени и экипаж 5 рейсов принял решение уйти на запасные аэродромы.

Как сообщили Mkset в пресс-службе аэропорта, два рейса из Сочи были приземлились в Нижнекамске, из Еревана и Нижневартовска — в Екатеринбурге, а из Антальи — в Оренбурге.

Кроме того, в связи с поздним прибытием самолетов на вылет также было задержано 12 рейсов.

— На текущий момент все рейсы вылетели в аэропорты назначения, — добавили в пресс-службе аэропорта.

Ожидавшим вылета пассажирам предоставили прохладительные напитки и горячее питание. Ранее сообщалось, что в среднем рейсы были задержаны на 3-5 часов.

Ожидание 3-5 часов: что происходит в аэропорту Уфы прямо сейчас
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#Происшествия#Элина Сайфранова#Башкирия#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Самолет#Вылет
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