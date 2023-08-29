Сразу пять летящих в Уфу самолетов перенаправили в другие города: что произошло

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Стало известны новые подробности задержки рейсов в уфимском аэропорту. Так, ухудшение погоды началось в 00:21 по местном времени и экипаж 5 рейсов принял решение уйти на запасные аэродромы.
Как сообщили Mkset в пресс-службе аэропорта, два рейса из Сочи были приземлились в Нижнекамске, из Еревана и Нижневартовска — в Екатеринбурге, а из Антальи — в Оренбурге.
Кроме того, в связи с поздним прибытием самолетов на вылет также было задержано 12 рейсов.
— На текущий момент все рейсы вылетели в аэропорты назначения, — добавили в пресс-службе аэропорта.
Ожидавшим вылета пассажирам предоставили прохладительные напитки и горячее питание. Ранее сообщалось, что в среднем рейсы были задержаны на 3-5 часов.