Стала известна дата открытия магазина «Золотое Яблоко» в Уфе

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
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Updated Сегодня, 18:53
Пока он будет работать в техническом режиме, однако для покупательниц предстанет огромный выбор косметики, парфюмерии и другой продукции. Помимо этого, в честь открытия гостей порадуют скидками.
«Золотое Яблоко» является крупной российской торговой компанией по продаже косметики и парфюмерии. В Уфе он откроется впервые.
В начале лета Mkset писал о том, что на этаже, где расположился магазин, ведутся отделочные работы. На тот момент точная дата не была известна. Помимо этого, на территории торгово комплекса в этом году открылись ещё 4 новых магазина.