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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 18:53

Updated Сегодня, 18:53

Стала известна дата открытия магазина «Золотое Яблоко» в Уфе

Стала известна дата открытия магазина «Золотое Яблоко» в Уфе

29 августа 2023, 17:24
Фото: 1MI
Сам магазин расположится на нулевом уровне в ТРЦ «Планета».

Пока он будет работать в техническом режиме, однако для покупательниц предстанет огромный выбор косметики, парфюмерии и другой продукции. Помимо этого, в честь открытия гостей порадуют скидками.

«Золотое Яблоко» является крупной российской торговой компанией по продаже косметики и парфюмерии. В Уфе он откроется впервые.

В начале лета Mkset писал о том, что на этаже, где расположился магазин, ведутся отделочные работы. На тот момент точная дата не была известна. Помимо этого, на территории торгово комплекса в этом году открылись ещё 4 новых магазина.

#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Золотое Яблоко#ТРЦ Планета#Косметика#Парфюмерия#Торговая компания#Новые магазины#Скидки
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