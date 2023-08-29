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Нелепая и страшная смерть: семья из Башкирии погибла в Египте

Нелепая и страшная смерть: семья из Башкирии погибла в Египте

29 августа 2023, 12:31
Фото: 1MI
Информацию подтвердили в сельсовете деревни, где жила семья

38-летняя уроженка села Старобалтачево, проживающая с семьёй в Татарстане, отправилась в Египет вместе с тремя детьми, чтобы навестить мужа, который временно проживает там в связи с работой, сообщает Ufa1.ru.

Во время своего пребывания там семья отправилась на море. Для купания ими был выбран дикий пляж. В какой-то момент мужчина и их девятилетний сын начали тонуть. На выручку отцу семейства поспешил находившийся неподалёку спортсмен. Он и вытащил мужчину из воды. Женщина же кинулась в воду за сыном, но так и не смогла выплыть. Вместе с ними утонул и местный житель, который пытался помочь утопающим.

Теперь отцу семейства предстоит в одиночку воспитывать оставшихся сыновей трёх и шести лет. Пока они оба находятся вместе с ним.

На собранные родственниками деньги тела погибших вернули на родину. В субботу, 26 августа, в Старобалтачево состоялась церемония прощания.

#Происшествия#Башкирия#Несчастный случай#Анна Савельева#Церемония прощания#Египет
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