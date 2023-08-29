Нелепая и страшная смерть: семья из Башкирии погибла в Египте

Во время своего пребывания там семья отправилась на море. Для купания ими был выбран дикий пляж. В какой-то момент мужчина и их девятилетний сын начали тонуть. На выручку отцу семейства поспешил находившийся неподалёку спортсмен. Он и вытащил мужчину из воды. Женщина же кинулась в воду за сыном, но так и не смогла выплыть. Вместе с ними утонул и местный житель, который пытался помочь утопающим.