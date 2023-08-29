Путин отметил удачный старт врио губернатора Омской области Виталия Хоценко

«Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми. Одна из главных задач – это, конечно, улучшение экологической ситуации. А в целом, я считаю, еще раз хочу это повторить, старт хороший, и напрямую, конечно, надо работать с людьми. Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают», — сказал Путин.