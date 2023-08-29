Путин отметил удачный старт врио губернатора Омской области Виталия Хоценко

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко. Глава региона доложил президенту о социально-экономическом развитии и планах на будущее, пишет gorod55.ru.
В частности, Хоценко рассказал, что по индексу промышленного производства в обрабатывающем секторе область по итогам полугодия вошла в первую пятерку субъектов РФ. Также у региона большие планы по развитию экономики и социальной сферы. В частности, врио губернатора предлагает развивать тепличное овощеводство. Есть уже первый проект с ожидаемым объемом инвестиций в 30 млрд рублей. Второе важное для региона направление — развитие логистики.
Владимир Путин отметил, что за первые пять месяцев на посту главы региона Виталий Хоценко добился достойных результатов.
«Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми. Одна из главных задач – это, конечно, улучшение экологической ситуации. А в целом, я считаю, еще раз хочу это повторить, старт хороший, и напрямую, конечно, надо работать с людьми. Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают», — сказал Путин.
Рождение сверхновой
Врио губернатора Омской области некоторые аналитики относят к когорте руководителей «сверхновой» формации. Это уже не «молодые технократы» эпохи Дмитрия Медведева и третьего президентского срока Путина, а еще более новое поколение политических менеджеров, которые ориентируются на современные знания, кадры без чиновничьего бэкграунда и цифровизацию управления.
Виталий Хоценко имеет опыт работы на руководящих должностях как в регионах, так и на уровне федерации. До назначения в Омскую область он возглавлял министерство энергетики, промышленности и связи Ставрополья, был директором Департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ, занимал должность премьер-министра ДНР. Во всех местах он проявил себя наилучшим образом, говорят политологи.
В частности, в Ставропольском крае при нем стала активно развиваться «зеленая» энергетика. Регион заявился как центр ветрогенерации. Кроме того, здесь значительно расширилась сеть газовых заправок. Промышленное развитие в русле актуальной экологической повестки — тоже отличительная черта «сверхнового» подхода к управлению.
Работая в Минпромторге в один из самых сложных периодов в истории — пандемии коронавируса — Хоценко обеспечивал эффективное снабжение регионов расходными материалами и средствами индивидуальной защиты.
В должности премьер-министра ДНР молодому управленцу пришлось действовать в беспрецедентно сложных условиях, нередко подвергая свою жизнь прямой угрозе. Достаточно сказать, что однажды Хоценко с командой попал под обстрел. Погиб водитель премьер-министра. Сам он получил ранение, но уже на следующий день вышел на работу.
«Расконсервировать» регион
В конце марта 2023 года Владимир Путин назначил Виталия Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Попав из прифронтового региона в глубокий тыл, политик не убавил активности. Напротив, здесь он развернул деятельность по возрождению области, превращению ее из отстающего субъекта в передовиков.
Возрождать предстоит многое. По итогам 2022 года регион по уровню жизни оказался на 19-м месте с конца списка. В области сохраняется отрицательная демографическая динамика, то есть люди массово покидают регион, переезжают в столицу и другие города.
Несмотря на это, Хоценко и новой команде управленцев уже за первые сто дней удалось добиться многого. Не удивительно, что в июле врио губернатора стал одним из участников встречи с Владимиром Путиным — он провел заседание наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».
Выступая на этом мероприятии, Хоценко презентовал Путину свой проект формирования кадрового резерва Омской области — конкурс наподобие «Лидеров России», выпускником которого является сам врио губернатора. Проект должен стартовать в Омске уже в сентябре. Путин идею с готовностью поддержал.
«Пример Виталия Павловича говорит о том, что мы стараемся и будем так делать дальше, а именно будем стараться помогать людям, которые положительно и результативно поработали на важнейших направлениях, помогать им двигаться дальше, расширять свои возможности, получать участки с большей ответственностью», — сказал Путин.
У нового правительства области есть планы по возрождению промышленности, улучшению демографической ситуации, «расконсервации» экономического потенциала региона. Например, в ближайшие пять лет Хоценко намерен превратить Омскую область во всероссийский транспортно-логистический центр. Это значит, что через регион будут проходить важнейшие международные торговые пути. Благо географическое положение области — наилучшее в Сибири.
Реализация этих планов уже идет — сегодня в Омске строят крупный логистический парк «Солнечный» площадью 220 тысяч квадратных метров. Он даст новые рабочие места и зарекомендует город как крупный перевалочный пункт российской и международной торговли.
«Уверен, что логистическая отрасль с учетом выгодного географического расположения нашего региона должна стать новой точкой роста Омской области», — говорит Хоценко.
Региону не страшны и санкции. Напротив, в условиях растущего оборонного заказа предприятия Омской области получили новую жизнь. Сюда уже начались инвестиционные вливания. Стартовало строительство производства полиизобутилена, заработало модернизированное производство по переработке бутан-бутиленовой фракции, в особой экономической зоне «Авангард» уже зарегистрировались шесть резидентов.
Политологи считают, что все эти успехи говорят о правильном направлении развития региона в нынешних условиях.