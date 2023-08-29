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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Прошедшая ночь в Московской области стала самой холодной за последние два месяца

29 августа 2023, 07:04
По данным портала «Метеовести», прошлая ночь в Московской области была самой холодной за последние два месяца.

В Черустях в 6 утра температура воздуха достигла минимального значения плюс 1,1 градуса. На западе региона было чуть более 10 градусов тепла, а на востоке — от 4 до 9 градусов выше нуля.

Согласно данным Гидрометцентра России, сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в Подмосковье будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла, а в Москве — от 17 до 19 градусов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Местами возможны кратковременные дожди. Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду и будет дуть с юго-востока. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 748 миллиметров ртутного столба.

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