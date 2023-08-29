Прошедшая ночь в Московской области стала самой холодной за последние два месяца

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Черустях в 6 утра температура воздуха достигла минимального значения плюс 1,1 градуса. На западе региона было чуть более 10 градусов тепла, а на востоке — от 4 до 9 градусов выше нуля.
Согласно данным Гидрометцентра России, сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в Подмосковье будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла, а в Москве — от 17 до 19 градусов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Местами возможны кратковременные дожди. Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду и будет дуть с юго-востока. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 748 миллиметров ртутного столба.