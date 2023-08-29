Прошедшая ночь в Московской области стала самой холодной за последние два месяца

Согласно данным Гидрометцентра России, сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в Подмосковье будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла, а в Москве — от 17 до 19 градусов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».