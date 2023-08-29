Прокуренные стены и умирающий эскалатор: как живет знаменитый Ильинский рынок в Уфе

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Торговый комплекс «Ильинский» находится в центре Уфы на Российской, 147. Прямо напротив торгового комплекса имеется остановка «Кольская», однако если вам привычнее передвигаться на автобусах, которые едут по Проспекту прямо, можно сойти на остановке «Гимназия-интернат №1» — откуда до места назначения останется пройти около 500 метров.
Уже издалека становится понятно, что это место не пользуется большой популярностью среди уфимцев. Автомобилей у подъезда к зданию было по минимуму, а у самого входа находились всего пару человек, один из которых и вовсе охранник. Хотя, возможно, виной тому дождливая погода и середина рабочего дня.
Изнутри торговый комплекс внешне напоминает одновременно универмаг «Уфа» и Дëмский вьетнамский рынок. На входе в здание сидит охранник, который следит за порядком. Примечательно, что на двери висит предупреждение о запрете съёмки.
Проходимость здесь небольшая. Большая часть покупателей — люди пожилого возраста. А всё из-за того, что на первом этаже полно витрин, где у частников можно приобрести мясо, фрукты, овощи и другие продукты. Здесь есть даже целые отделы с кондитерскими изделиями. Что ещё удивительно: в здании целых два зоомагазина.
Помимо продуктов в «Ильинском» можно также сходить в парикмахерскую и сфотографироваться на документы, а ещё купить необходимые товары для дома, рыбалки и организации праздника.
Для удобства посетителей в здании имеется туалет, а также что-то вроде небольшой столовой, где можно плотно поесть.
Отправляясь на второй этаж, мы сразу сталкиваемся с неприятной проблемой. Эскалатор явно отживает свои последние дни. При подъёме можно услышать непрерывный скрип, а вот со спуском всё ещё хуже — здесь механизм вообще перестал работать, поэтому ступеньки не движутся с места, выполняя функцию обычной лестницы.
Первое, что бросается в глаза, — разнообразие бутиков с большим ассортиментом одежды. Здесь видны и платья, и купальники, мужская одежда и нижнее бельё.
Есть целый магазин с недорогими хозтоварами, где можно найти мелочевку и товары для дома.
Внутри всё выглядит в точности так же, как в другом похожем популярном магазине оранжевого цвета. На некоторых товарах даже можно заметить его фирменный знак.
Также в этом магазине можно найти продукты питания — пожалуй, это единственное отличие.
Если попасть внутрь торгового комплекса через главный вход, то велика вероятность попросту не заметить лестницу, ведущую на цокольный этаж. Однако сбоку здания имеется отдельный вход, через который сразу попадаешь на нижний уровень.
Внутри здания проходишь вниз по лестничной площадке и отворяешь железную дверь, которая открывает путь в основной коридор.
Здесь вряд ли найдешь что-то интересное, поскольку количество магазинов здесь скудное. Разве что некой популярностью пользуется магазин фиксированных цен.
Но есть здесь и удивительные вещи. Странно было увидеть в магазине для обуви посуду, сковороды, технику и бижутерию. Ещё больше удивляет то, что сама обувь находится в конце магазина.
Сами уфимцы хорошо относятся к так называемому Ильинскому рынку. Судя по отзывам с Яндекс.Карт, людей привлекает удобное расположение комплекса и разнообразие товаров в одном месте. Однако замечают они и минусы — среди них отмечают вонючие туалеты и антисанитарию (некоторые покупатели якобы видели тараканов).
— Невообразимая вонь от сигарет, вот прям воняет, стены уже впитали никотин за столько лет существования. Жарким летом не работает система вентиляции от слова совсем — и не потому, что она неисправна, просто владельцы экономят на электричестве. Очень жаль продавцов, которые работают в такой обстановке, не представляю, как, — пишет Елена.
— Ооооочень завышены цены на овощи и фрукты, их проще купить в супермаркете через дорогу, — считает Алена К.
— По возможности готовьте наличные, а не карты — это предпочтение продавцов, — предупредила горожан Анна М.
— Дорогой рынок, можно это место получше развить, — считает другая уфимка.
— Продукты продают втридорога, продавцы на первом этаже постоянно зазывают и демонстративно обижаются и злятся, если не подойдешь. В целом ТЦ хороший, — пишет Яна К.