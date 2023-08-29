Прокуренные стены и умирающий эскалатор: как живет знаменитый Ильинский рынок в Уфе

— Невообразимая вонь от сигарет, вот прям воняет, стены уже впитали никотин за столько лет существования. Жарким летом не работает система вентиляции от слова совсем — и не потому, что она неисправна, просто владельцы экономят на электричестве. Очень жаль продавцов, которые работают в такой обстановке, не представляю, как, — пишет Елена.